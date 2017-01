Google Plus

Barcellona - Messi vicino al rinnovo: guadagnerà 40 milioni l'anno (Fonte foto: Goal.com)

Il rinnovo di Leo Messi con il Barcellona è sempre più vicino. Dopo settimane di voci, chiacchiere e smentite, la Pulce sembra davvero vicina a rinforzare l'accordo con la squadra in cui ha vinto e rivinto ogni cosa. Secondo Diario Sport, infatti, il Barca avrebbe presentato a Messi un'offerta irrinunciabile: si parla di un ingaggio annuale da 40 milioni di euro netti a stagione fino al 2022. Non è tutto perchè, sempre secondo indiscrezioni catalane, il Barcellona avrebbe fatto sapere di esser pronto a pagare le multe che arriveranno alla Pulce dal fisco spagnolo e a riconoscere al padre di Messi una commissione molto alta.

La storia sembra ormai avviarsi ad un lieto fine e a rincarare la dose ci pensa anche il direttore sportivo del Barca, Roberto Fernandez, che ai microfoni di RAC1 si esprime cosi: "Tutto procede bene, molto bene. Sono molto tranquillo, di questo si può stare sicuri. Ci sono stati molti commenti e persone che volevano avvelenare la situazione, ma stiamo lavorando al prolungamento da parecchio tempo e siamo molto sereni". Parole che dunque rasserenano l'ambiente blaugrana, infastidito dalle voci che davano il numero dieci verso Psg o addirittura Inter.

Il popolo catalano potrà continuare a godersi il suo numero dieci per almeno altri cinque anni, un privilegio da raccontare in futuro visto che quest'anno l'argentino sta disputando una delle sue migliori stagioni. Al momento, 28 reti in 26 partite con il Barcellona, che diventano 30 se aggiungiamo le due marcature decisive con la maglia dell'Albiceleste.