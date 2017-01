Coppa del Re - Il Barcellona vola in semifinale: 5-2 alla Real Sociedad

Il Barcellona vola in semifinale di Coppa del Re. Al Camp Nou gli uomini di Luis Enrique battono 5-2 la Real Sociedad grazie alla doppietta di Denis Suarez e le reti di Messi, Suarez e Arda Turan. Per gli ospiti le reti portano la firma di Juanmi e Willian Jose. I Blaugrana con questa vittoria, dunque, raggiungono Atletico Madrid, Alaves e Celta Vigo.

Per quanto riguarda le formazioni entrambe le squadre si schierano con un 4-3-3 con il Barca che schiera Mascherano a centrocampo con Denis Suarez e Gomes ai suoi lati, mentre nella Real Sociedad spazio al solito tridente d'attacco composto da Oyarzabal, Willian Jose e Vela.

Ritmi bassi nei primi minuti con la Real Sociedad che prova a fare la partita cercando la rimonta mentre il Barca, stranamente, aspetta e cerca il varco giusto, come al 17', quando Messi serve Luis Suárez, che con un tocco d'esterno premia l'inserimento dell'omonimo Denis. Il numero 6 controlla e con un destro ad incrociare punisce Rulli, 1-0. La partita è in discesa per il Barcellona che si limita a girare il pallone senza troppo affanni cercando di risparmiare energia. Gara maschia che non lascia spazio alla tecnica, come dimostrano le zero conclusioni verso la porta da parte di entrambe le squadre dopo il gol del vantaggio Blaugrana.

La Real Sociedad si fa vedere solo una volta dalle parti di Cilessen ma l'acrobazia di Vela termina alta. La squadra di Sacristan tiene più il pallone ma il possesso è sterile ed il Barcellona può abilmente controllare il match. La prima frazione termina con il vantaggio Blaugrana.

Nell'intervallo dentro Aleix Vidal per Sergi Roberto. Inizio di ripresa thrilling, al 54' grande occasione per la Real Sociedad con Willian che a tu per tu con Cillessen spara addosso all'estremo difensore, sul ribaltamento di fronte Neymar viene steso in area da Martínez che concede il penalty al Barca. Dal dischetto va Messi che non sbaglia, 2-0. Il doppio vantaggio dura poco perchè al 62' la Real Sociedad la accorcia con il neo-entrato Juanmi che, lanciato a rete, batte Cillessen con un pallonetto.

La gioia degli uomini di Sacristan resiste esattamente 120' secondi perchè al 64' Messi resiste alla carica di Illaramendi e trova Luis Suarez con uno splendido filtrante, solita freddezza per il Pistolero che trafigge Rulli con un tiro d'esterno. La partita però non perde di spettacolarità perchè al 73' la squadra di Sacristan accorcia ancora con Willian Jose che corregge di testa un cross di Aritz. Dopo aver subito il 3-2, il Barca la chiude definitivamente all'80' quando Messi serve sulla corsa Aleix Vidal, il quale trova il neo-entrato Turan che in spaccata mette dentro il 4-2. Passa un minuto ed il Barcellona arrotonda con Messi che semina il panico e serve l'accorrente Denis Suarez che salta Rulli e deposita in rete per la sua doppietta personale per il definitivo 5-2.

Nel finale il Barcellona non infierisce ancora e la sfida termina con un 5-2 che proietta i Blaugrana in semifinale di Coppa del Re.