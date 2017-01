Copa del Rey, ecco le due semifinali

Un'immagine del match di campionato terminato 1-1, www.foxsports.it

Si sono svolti i sorteggi che hanno decretato le due semifinali di Copa del Rey 2016-17. Le due favorite rimaste in gara, ossia Atletico Madrid e Barcellona, si sfideranno tra di loro, con gara d’andata il primo di febbraio al Vicente Calderon, mentre il ritorno si disputerà al Camp Nou 7 giorni dopo. L’altra partita sarà Celta Vigo-Deportivo Alaves: il primo round a Balaìdos, l’Estadio Mendizorrotza sarà il teatro dell’incontro di ritorno, nelle stesse date dell’altra semifinale.

Dunque delle due squadre che hanno già vinto la Copa del Rey che hanno raggiunto questa fase del torneo, solo una avrà la possibilità di alzare di nuovo il trofeo. Il Barcellona, che ha abbattuto la Real Sociedad, ha vinto 28 volte, arrivando "secondo" in altre 10 occasioni; 10 invece sono le volte in cui ha trionfato l’Atletico Madrid, perdendo all’atto finale 9 volte in tutto.

Nella stagione 1999-2000, l’ultima volta che le due compagini si sfidarono in semifinale. Nella gara d’andata, al Calderòn, l’Atletico vinse 3-0, mentre in quella di ritorno accadde qualcosa di storico. Il Barcellona, per via degli impegni con le rispettive nazionali, quel giorno poteva disporre solamente di 10 giocatori della prima squadra. L’allora tecnico Louis Van Gaal ed il capitano Pep Guardiola comunicarono all’arbitro la loro intenzione di non scendere in campo e la partita non si giocò. La dirigenza Culè tentò di convincere la federazione ad organizzare il ritorno in un’altra data, ma il risultato fu che il Barcellona venne escluso dall’edizione successiva della Copa del Rey e gli venne anche inflitta una pesante multa. Per la cronaca l’Atletico perse poi la finale contro i cugini dei catalani, l’Espanyol, per 2-1.

Il match tra blaugrana e Colchoneros è stata anche la finale in 2 occasioni: la prima, nel 1926, quando si impose il Barça per 3-2; rivincita dell’Atleti nel 1996 con il goal decisivo di Pantic nei supplementari.

Il Celta Vigo ha raggiunto la finale in 3 occasioni, senza mai però conquistare il trofeo: l’ultima volta, nel 2001, perse 3-1 contro il Real Saragozza ed in campo c’era l’attuale tecnico dei galiziani, Eduardo Berizzo.

Per il Deportivo Alaves invece, se vincesse il doppio confronto, sarebbe la prima finale assoluta.