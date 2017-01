Liga - Suarez salva un brutto Barcellona: 1-1 con con il Betis

Pranzo indigesto per il Barcellona. Al Villamarin finisce 1-1 tra gli uomini di Luis Enrique ed il Betis che gioca un match pazzesco sul piano dell'intensità e passa in vantaggio nella ripresa con il tap-in di Alegria su corner dopo due legni colpiti da Castro e Ceballos. Nel finale un brutto Barcellona reagisce, l'arbitro non convalida un gol clamoroso a Jordi Alba e al 90' Suarez fissa il punteggio sull'1-1 finale. E' un pari che sa di vittoria per il Barca che però ora rischia di perdere terreno da Siviglia e Real Madrid.

Per quanto riguarda le formazioni Victor schiera i suoi con un conservativo 3-5-2 con Alegria e Castro davanti. Solito 4-3-3 per il Barcellona con Mathieu che fa coppia con Pique in difesa mentre a centrocampo spazio a Rakitic, Denis Suarez ed Arda Turan. Davanti la MSN.

Inizio difficile per il Barcellona a causa del pressing asfissiante degli uomini di Victor che ci provano subito con un tiro di Durmisi che però trova la facile opposizione di Ter Stegen. La squadra catalana è sfilacciata, lunga ed il centrocampo fatica a interdire quando riparte il Betis, soprattutto con Ceballos che al 19' riceve in area di rigore e calcia: si rifugia in corner Ter Stegen. Ci prova ancora Durmisi, poi, dopo una gran progressione sulla sinistra, ma la sua conclusione si perde sul fondo. Il Barcellona soffre tantissimo, ma paradossalmente crea la più grande azione del match al 38' quando Messi imbecca Neymar con una gran palla in profondità, ma il Brasiliano si fa ipnotizzare da Adan che salva i suoi con un guizzo. Una noiosa prima frazione termina senza reti.

Nella ripresa il copione non cambia e Luis Enrique decide di cambiare subito inserendo Andre Gomes al posto di uno spento Denis Suarez Vicino al gol, però, ci va sempre il Betis al 57' con un pasticcio di Ter Stegen che sbaglia in impostazione: Ruben Castro prova la conclusione dalla distanza a porta vuota, palla alta. Luis Enrique decide di giocarsi gli ultimi due cambi già a metà della ripresa inserendo Sergi Roberto e Jordi Alba per Arda Turan e Digne. Il Betis capisce che oggi non è giornata per i blaugrana e ci prova ancora con Ceballos dalla distanza, ma la traversa gli dice di no.

I legni diventano due al 74' quando Castro vola sulla fascia sinistra e incrocia con il destro dal limite, ma la sfera si stampa sul palo a Ter Stegen battuto. Il vantaggio è rimandato di qualche secondo perchè sugli sviluppi del corner Ter Stegen va a vuoto, la palla capita sui piedi di Alegria che da due passi non sbaglia, 1-0. Reazione clamorosa del Barcellona, al 76' cross in mezzo di Vidal, Jordi Alba devia come può, ma Mandi salva sulla linea. Dal replay, però, si può notare che il pallone ha superato di molto la linea di porta. Un minuto dopo stesso copione, ma stavolta il salvataggio di Mandi avviene prima della riga di porta. Ci prova anche Neymar dalla distanza, ma Adan si distende e blocca.

Il pari però il Barcellona lo trova al 90' con Messi che pesca Suarez che a tu per tu con Adan non sbaglia, 1-1. Nel finale il Barca prova a ribaltare il match, ma non riesce la rimonta. Al Villamarin termina 1-1.