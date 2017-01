Liga - Il Las Palmas batte in rimonta il Valencia: 3-1 al Gran Canaria

Nel posticipo della ventesima giornata di Liga il Las Palmas batte in rimonta il Valencia 3-1 e sale quota ventotto punti in classifica. Vittoria in rimonta per gli uomini di Setien che vanno sotto dopo pochi minuti grazie al gol di Mina che, però, viene pareggiato nel finale di tempo da un gioiello di Viera; nella ripresa la squadra di Voro resta subito in dieci per il doppio giallo a Munir che spiana la strada ai padroni di casa che completano la rimonta con un eurogol su punizione di Lemos e la chiudono dopo tre minuti con Boateng.

Per quanto riguarda le formazioni Setien manda in campo i suoi con un 4-1-4-1 con Mesa davanti alla difesa. In attacco unica punta Boateng supportato da Momo, Vicente, Viera e Montoro. Il Valencia risponde con un offensivo 4-3-3 con Mina, Nani e Munir a comporre il tridente.

Ritmi subito alti in avvio con il Las Palmas che bussa dalle parti di Diego Alves già al quarto minuto quando Boateng innesca alla grande Macedo ma Gayà chiude in extremis. Dopo il periodo di ambientamento il Valencia prende campo e all'11' risponde con un'azione manovrata che porta al cross lo stesso Gayà il quale serve Munir che di testa spedisce alto. E' solo il preludio al gol perchè al 21' Enzo Perez lancia alla perfezione Gayà, il terzino sinistro serve Mina che in spaccata porta in vantaggio i suoi, 0-1. Il gol degli uomini di Voro sveglia il Las Palmas che alza i ritmi della sua partita e al 32' sfiora il pari con Boateng che viene lanciato a rete, Garay scivola, ma in acrobazia il Ghanese mette fuori di un nulla da buona posizione.

La squadra di Setien schiaccia nella propria metà campo il Valencia, reclama un rigore con Boateng, ma al 42' trova il pari con Boateng che appoggia per Viera che dal limite spara un destro secco sotto la traversa realizzando un gol pazzesco, 1-1 e primo tempo agli archivi.

Nell'intervallo dentro Mario Suarez per l'acciaccato Enzo Perez nel Valencia. Pimpante la squadra di Voro ad inizio ripresa con Nani che ci prova con un missile dai 25 metri, sfera che termina di poco a lato. Di contro però la partita si complica tremendamente per gli ospiti perchè Munir, nel giro di tre minuti, rimedia due gialli e lascia in dieci i suoi. Il Las Palmas prova subito ad approfittarne con Montoro che entra ina rea, salta secco il suo avversario, ma colpisce male col mancino ela sfera termina alta. Il gol è rimandato solo di qualche minuto perchè al 58' Lemos disegna una parabola perfetta, su una punizione dai 25 metri, che si insacca nel sette, 2-1.

Passano solo tre minuti e la squadra di Setien cala il tris con Castellano che mette in mezzo, Mangala buca l'intervento lasciando solo Boateng che a tu per tu con Diego Alves non sbaglia, 3-1. Metà ripresa caratterizzata da una girandola di cambi: dentro Zaza per Nani nel Valencia mentre Setien fa esordire il nuovo acquisto Halilovic per Momo e inserisce Livaja per Viera. L'unico a non arrendersi nel Valencia è Santi Mina che al 79' prende la palla al limite spara ma Varas vola e devia in angolo. Dal corner svetta Mangala di testa ma ancora l'estremo Canario la fa sua. Nel finale i ritmi si abbassano e la sfida termina senza acuti: al Gran Canaria il Las Palmas batte il Valencia 3-1 e adesso sogna l'Europa.