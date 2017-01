N'Zonzi rinnova con il Siviglia, Sirigu in prestito all'Osasuna

N'Zonzi esulta con i compagni | Fonte: fcinter1893.it

Il Siviglia e Steven N'Zonzi continueranno assieme il proprio percorso sportivo. Il club andaluso, infatti, ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto, firmando fino al 2020 ed aumentando la propria clausola rescissoria. Un vero e proprio "colpo di mercato", per gli spagnoli, che respingono così le avances di moltissimi club europei, su tutti la Juventus, che ne ha apprezzato le doti nel doppio match in Champions League, dove il mediano è risultato essere il migliore dei suoi.

Ceduto in prestito all'Osasuna, invece, Salvatore Sirigu, portiere ex Palermo che non è riuscito a confermarsi con la maglia degli spagnoli, Giunto dal Paris Saint-Germain, club che da inizio stagione gli ha preferito Trapp, Sirigu non ha convinto l'allenatore biancorosso Sampaoli, che ha spesso scelto Sergio Rico. Ora, all'Osasuna, Sirigu dovrà definitivamente ri-esplodere, confermando tutto quello che di buono si diceva di lui al tempo del Palermo.