Liga - Vincono Barcellona e Atletico, pari tra Siviglia e Villarreal

Liga - Vincono Barcellona e Atletico, pari tra Siviglia a Villarreal (Fonte foto: Corriere dello Sport)

In attesa del recupero tra Celta Vigo e Real Madrid (in programma l'11 Febbraio) torna a vincere il Barcellona che strapazza 3-0, con un ampio turnover, l'Athletic Bilbao. Ritrova la vittoria anche l'Atletico di Simeone che si impone per 2-0 sul Leganés, mentre termina a reti bianche l'atteso match tra Siviglia e Villarreal. Bellissima ed incerta la corsa per l'Europa League, con la Real Sociedad che vince in rimonta con l'Osasuna per 3-2, mentre ottengono successi importanti, fuori casa, Eibar ed Esapnyol. Questa sera chiude la giornata il match tra Granada e Las Palmas con gli uomini di Setien che possono rientrare in corsa per il sesto ed il settimo posto. Di seguito il resoconto completo.

L'esultanza di Juanmi dopo il 3-1 della Real Sociedad sull'Osasuna (Fonte foto: El Pais)

Vince con il minimo sforzo il Barcellona che, al Camp Nou, batte 3-0 l'Athletic Bilbao grazie alle reti di Paco Alcacer, Messi e Aleix Vidal. Partita strana, con gli uomini di Valverde che dilapidano il vantaggio nei primi venti minuti, poi si accende Neymar ed il Barcellona la mette in ghiaccio nel primo tempo, nonostante un ampio turnover in vista della semifinale di ritorno di Coppa Del Re contro l'Atletico Madrid. Nella ripresa esce anche Messi, ma i Blaugrana trovano il tris con un eurogol di Aleix Vidal che si candida prepotentemente per una maglia da titolare nel match di martedi. Torna a vincere anche l'Atletico Madrid di Simeone che, al Calderon, batte con il più classico dei punteggi (2-0) il Leganés, grazie alla doppietta di Fernando Torres che rimedia al rigore sbagliato da Griezmann.

Una doppietta di Torres lancia l'Atletico Madrid: 2-0 al Leganes (Fonte foto: Marca)

Termina a reti bianche il lunch match della domenica tra Siviglia e Villarreal con gli uomini di Sampaoli che hanno mille rimpianti a causa del rigore sbagliato da Nasri in avvio di secondo tempo. Il Submarino Amarillo resta, invece, al sesto posto, perchè la Real Sociedad supera per 3-2 l'Osasuna. Gli ospiti vanno in vantaggio dopo venticinque minuti con Kodro ma, nella ripresa, i gol di Vela, Navas e Juanmi mettono al sicuro il punteggio, prima del definitivo 3-2 realizzato da Sergio Leon ad undici dalla fine.

Termina a reti bianche la sfida tra Siviglia e Villareal (Fonte foto: Tuttocalcioestero)

Continua la marcia di Eibar ed Espanyol che salgono a quota 32 e si issano al settimo posto in classifica: i baschi espugnano il Mestalla di Valencia per 4-0 grazie alla doppietta di Enrich e le reti di Garcia ed Adrian, mentre ai Catalani basta un gol di Piatti per uscire vincitori dalla Rosaleda di Malaga. Vince e si mette a riparo da eventuali guai l'Alaves che, in quel di Gjion, batte 4-2 lo Sporting grazie alle marcature di Sobrino, Santos, Mendez e Alexis, mentre per i padroni di casa le reti della bandiera portano le firme di Traore e Castro.

L'Eibar umilia il Valencia. 0-4 al Mestalla (Fonte foto: Sport.es)

Ricordiamo che non si sono giocate Celta Vigo-Real Madrid e Deportivo La Coruna-Betis a causa del maltempo che ha colpito la regione della Galizia negli ultimi giorni. Questa sera completa il quadro la sfida tra Granada e Las Palmas, con gli uomini di Setien che, con un Jese in più, proveranno a tentare la scalata verso un sogno chiamato Europa.