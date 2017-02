Liga, Pereira e Ochoa trascinano il Granada: battuto 1-0 il Las Palmas

Sorride il Granada nel posticipo dell ventiduesima giornata di Liga. All'Estadio de Los Carmenes la squadra di Alacaraz batte di misura il Las Palmas grazie ad una rete da antologia di Pereira nel primo tempo. Tanti rimpianti invece per la squadra di Setien che sciupa tante occasioni grazie anche a uno straordinario Ochoa che si supera su Jese e Tana nel finale. Con questa vittoria il Granada sale a 13 e torna a sperare mentre il Las Palmas resta a 28.

Per quanto riguarda le formazioni 4-5-1 per il Granada con Ramos unica punta mentre il Las Palmas risponde con il solito 4-3-3 con il tridente formato da Boateng, Livaja e Tana mentre parte in panchina Jese.

Ritmi compassati in avvio con il Las Palmas che prova a fare la partita mentre il Granada gioca di rimessa. La prima occasione del match è proprio per gli ospiti con Tana che si coordina in un amen e dai 25 metri spara ma la sfera si perde di un paio di metri alla destra dell'estremo ospite. La stesso Tana, al 18', perde un pallone sanguinoso a metà campo, lo cattura Carcela-Gonzalez che poi lo offre a Pereira, il cui controllo apparentemente difettoso diventa buono per un tiro di controbalzo che finisce praticamente al sette, 1-0 Granada. Setien è costretto anche al primo cambio con Simon al posto di Macedo.

La reazione della squadra Canaria non tarda ad arrivare, al 23' ottimo lavoro spalle alla porta di Livaja, poi bravo ad offrire per Tana, il cui esterno finisce ben lontano dallo specchio di porta difeso da Ochoa. Cinque minuti dopo ci prova anche Boateng in rovesciata ma l'ex Milan strozza troppa il pallone che termina di molto a lato. Il monologo della squadra di Setien prosegue anche al 33' quando Lemos mette fuori di un nulla su punizione mentre al 45' Ochoa devi in angolo un'altra punizione, stavolta calciata da Viera. E' l'ultima emozione di un primo tempo che termina con il vantaggio del Granada.

La ripresa si apre con due occasioni, una per parte: al 49' Ochoa si oppone sul tiro di Montoro mentre, su capovolgimento di fronte, il tiro di Malle dal limite finisce di un nulla al lato. Al 56' ci prova anche Bigas per gli ospiti ma il suo rasoterra dai 25 metri termina a lato. Il Las Palmas non riesce a carburare bene nel secondo tempo cosi Setien getta nella mischia il nuovo arrivato Jese per Vicente Gomez ed il ne-entrato, dopo due minuti, divora il pari sbucciando malamente un tiro a due passi dalla porta sguarnita. Sul ribaltamento di fronte altra accelerazione irresistibile di Ramos, poco lucido in sede di conclusione: l'ex Dortmund calcia addosso a Varas da posizione defilata.

All' 80' ancora ospiti ad un passo dal pari e ancora con Jese che, a tu per tu con Ochoa, si fa ipnotizzare dall'estremo di casa. Nel finale dentro anche Halilovic nel Las Palmas ma ancora Ochoa è miracoloso su Tana e salva il risultato consegnando al Granada una vittoria importantissima nella corsa salvezza, tanti rimpianti per il Las Palmas.