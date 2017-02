Liga, 22^ giornata. Real a Pamplona, insidie basche per il Barça

Giocatori del Barcellona festeggiano durante il match vinto contro l'Athletic Bibao. Fonte: LaLiga.es

Dopo le polemiche relative al rinvio del match della scorsa settimana contro il Celta Vigo, il Real Madrid capolista (con due partite in meno) riparte dalla trasferta di Pamplona con l'Osasuna, nella ventiduesima giornata di Liga. Proverà a proseguire nel suo buon momento il Barcellona di Luis Enrique, impegnato nei Paesi Baschi contro l'Alavès di Pellegrino, in un antipasto della prossima finale di Copa del Rey. Trasferta anche per il Siviglia di Jorge Sampaoli, in campo al Gran Canaria contro il Las Palmas. Atletico Madrid opposto invece al Celta Vigo al Vicente Calderòn, mentre la lotta europea continuerà a vedere protagoniste Real Sociedad e Villarreal. In zona salvezza spunta la sfida tra Leganès e Sporting Gijòn, oltre al match del Valencia al Benito Villamarin di Siviglia. Il programma:

Venerdì 10 febbraio. Ore 20.45. Espanyol - Real Sociedad. Una delle gare più interessanti del week-end si disputa al Cornellà el Prat, dove l'Espanyol di Quique Sanchez Flores cerca la quarta vittoria consecutiva, per acciuffare definitivamente un posto nei piani alti della Liga (al momento 32 punti). Avversario la Real Sociedad di Eusebio Sacristàn, quinta a 38 punti. Fuori Piatti per i padroni di casa, mentre i baschi recuperano Inigo Martinez.

Sabato 11 febbraio. Ore 13. Betis Siviglia - Valencia. La pesante sconfitta subita in casa contro l'Eibar ha riaperto la crisi del Valencia, sedicesimo a 21 punti. Gli uomini di Voro fanno visita a un Betis attualmente tranquillo (con una partita in meno, quella di La Coruna), che ha in attacco aperto un ballottaggio tra Alex Alegria e Toni Sanabria. Valencia che potrebbe ripresentare Abdennour in difesa, mentre a centrocampo mancherà Solèr, squalificato. In avanti, in tanti per pochi posti (Santi Mina, Zaza, Nani, Bakkali, Orellana, Munir).

Ore 16.15. Alavès - Barcellona. A Mendizorroza il Barcellona trova un Alavès in festa per aver raggiunto la finale di Copa del Rey. Baschi (27 punti in classifica) privi di Edgar, infortunato. Blaugrana orfani di Mascherano e Umtiti (spazio a Mathieu), e con Luis Enrique intenzionato a proseguire nel suo turnover: possibile inserimento di Andrè Gomes e Arda Turan a centrocampo.

Ore 18.30. Athletic Bilbao - Deportivo La Coruna. I baschi di Ernesto Valverde hanno bisogno di punti per continuare la loro rincorsa all'Europa League, e a San Mamès chiedono spazio al Depor, affidandosi al ritorno del vecchio leone Aduriz. Rientra anche Yeraj in difesa al fianco di Laporte, mentre i galiziani (con una partita in meno), non vincono da quattro giornate.

Ore 20.45. Osasuna - Real Madrid. A El Sadar di Pamplona il Real Madrid di Zidane ritrova Marcelo dal primo minuto. Squalificato Kroos, ecco Kovacic, con Isco favorito su James Rodriguez. Benzema in vantaggio su Morata, mentre dovrebbero partire dalla panchina Carvajal e Modric. Osasuna ultimo in classifica a dieci punti, nonostante alcune buone ma sfortunate prestazioni: Sergio Leòn e Oriol Riera spauracchi merengues.

Domenica 12 febbraio. Ore 12. Villarreal - Malaga. Un grande Sergio Asenjo ha salvato il Submarino Amarillo al Sanchez-Pizjuan di Siviglia domenica scorsa. Ora gli uomini di Fran Escribà devono ritrovare il feeling con il gol (recuperati Sansone e Roberto Soriano). Bakambu in rampa di lancio contro un Malaga in assoluta crisi, privo di Juankar, sostituito da Miguel Torres. Una sconfitta al Madrigàl potrebbe segnare il destino di Romero.

Ore 16.15. Leganès - Sporting Gijòn. Sfida infernale al Muncipal, dove Leganès e Sporting (18 e 13 punti) si giocano una grossa fetta di salvezza. Match fondamentale soprattutto per gli asturiani, che potrebbero lanciare Lacina Traorè per Cop come prima punta.

Ore 18.30. Las Palmas - Siviglia. Trasferta pericolosa per gli andalusi di Sampaoli, che nelle ultime due giornate hanno frenato, raccogliendo un solo punto con Espanyol e Villarreal. L'hombrecito argentino dovrebbe confermare la formazione di domenica, con Pareja in dubbio ed Escudero di nuovo titolare. Per Quique Setièn attesi cambi di formazione, dopo la brutta sconfitta di Granada e l'esordio horror di Jesè.

Ore 20.45. Atletico Madrid - Celta Vigo. Al Vicente Calderòn si incontrano due squadre appena eliminate dalla Copa del Rey. Simeone deve fare a meno di Godin (spazio a Lucas Hernandez), e rilancia Carrasco sull'out di sinistra, con Gameiro nuovamente titolare al fianco di Griezmann. Difficile immaginare le scelte di formazione del Toto Berizzo, che deve provare a svegliare il suo Celta, attualmente a metà classifica con 30 punti.

Lunedì 13 febbraio. Ore 20.45. Eibar - Granada. Prosegue il sogno europeo dei baschi di Mendilibar, reduci dalla goleada inflitta al Valencia al Mestalla e settimi in classifica a 32 punti. A Ipurua giunge un Granada risollevato dalla vittoria interna contro il Las Palmas, con il nuovo acquisto Adrian Ramos fiore all'occhiello del mercato di gennaio degli andalusi.