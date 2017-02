Liga - Castillejo abbatte la Real Sociedad all'ultimo respiro: risorge il Villarreal

Risorge il Villarreal mentre cade la Real Sociedad. Nel lunch match della ventitreesima giornata di Liga la squadra di Escribà espugna l'Anoeta grazie a un gol di Castillejo al fotofinish e torna a vincere dopo un lungo periodo. Con questa vittoria il Submarino Amarillo sale a 39 punti mentre la squadra di Sacristan resta a 41.

Per quanto riguarda le formazioni in campo classico 4-3-3 per la Real Sociedad di Sacristan con Oyarzabal, Juanmi e Vela a comporre il tridente offensivo mentre Escribà schiera i suoi con un ordinato 4-4-2, in attacco Bakambu insieme ad Adrian Lopez.

Parte forte la Real Sociedad che impone subito ritmi alti al match e dopo tre minuti bussa dalle parti di Asenjo ma il colpo di testa di Navas finisce largo di poco. Dopo un bell'avvio della squadra Basca il Villarreal prende campo, le due squadre non disdegnano la fase offensiva ma quando attaccano lo fanno in maniera confusionaria, merito anche delle due difese che giocano molto alte. La squadra di Sacristan prende sempre più campo ma le uniche sortite offensive vengono da calci da fermo o tiri dalla distanza che, il più delle volte, risultano velleitari. Una brutta prima frazione termina senza reti e senza occasioni da reti.

Nella ripresa le due squadre provano ad alzare i ritmi e al 52' il Villarreal sfiora il vantaggio con un pallone in profondità Bakambu Il portiere esce ma viene anticipato, l'attaccante lo supera ma in caduta non riesce ad inquadrare la porta sguarnita. Risponde subito la Real Sociedad con una punizione di Vela che termina alta di poco. Le due squadre giocano a viso aperto nella ripresa ed il match diventa divertente, al 68' Real Sociedad ad un passo dal vantaggio con una palla in profondità per Oyarzabal, che si ritrova a tu per tu col portiere ma Asenjo è bravissimo a chiudere.

Sacristan inserisce anche Jon Bautista che entra subito nel vivo del match con un colpo di testa che termina di poco a lato. Quando tutto lascia pensare ad un pareggio senza reti ecco che al 94' il Villarreal passa con Bruno Soriano che va alla battuta del calcio di un punizione. Palla scodellata in area, dove con un tempismo perfetto arriva Castillejo: la sua conclusione finisce all'angolino di sinistra, 0-1 e triplice fischio. Il Villarreal sbanca l'Anoeta e risorge in campionato, grande delusione per la Real Sociedad.