Liga: Valencia - Real Madrid, le formazioni ufficiali

Interessante spuntino di Liga al Mestalla. Il Real recupera la gara con il Valencia, rinviata per gli impegni al mondiale per club degli uomini di Zidane. Prima del classico week-end, quindi, opportunità per staccare la concorrenza. Il Barcellona staziona un punto dietro il Real, mentre il Siviglia, questa sera di scena in Champions, è a tre lunghezze dal Madrid.

Valencia

Nessuna novità di rilievo nell'undici di casa. Zaza guida un reparto offensivo di qualità, con tre uomini alle spalle del giocatore italiano. A sinistra impazza Nani, mentre Parejo è l'elemento di rilievo in mediana. Garay e Mangala per disinnescare l'attacco Real.

Real Madrid

Zidane propone un ritocco rispetto alle anticipazioni della vigilia. Bale parte nuovamente dalla panchina, è quindi James a completare il pacchetto con Ronaldo e Benzema. Casemiro agisce un passo dietro a Modric e Kroos e copre la coppia Ramos - Varane. In panchina Isco e Morata.