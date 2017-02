Liga, 24^ giornata. Derby di Siviglia, Barça vs Atletico. Il Real rischia al Madrigàl

Kevin Gameiro, autore di una tripletta nell'ultima giornata di campionato contro lo Sporting. Fonte: LaLiga.es

Può essere una giornata chiave, quella che la Liga si appresta a vivere in questo week-end, dopo che alcune delle sue squadre più rappresentative sono state ridimensionate in ambito continentale. L'eliminazione dall'Europa League di Villarreal e Athletic Bilbao lascia il Celta Vigo solo a competere per prendere il testimone del Siviglia, vincente invece in settimana in Champions League, esattamente come l'Atletico Madrid. Un Atletico in gran spolvero, che ospiterà il Barcellona al Vicente Calderòn in una sfida suggestiva e fondamentale per i blaugrana. Non vuole fermarsi il Siviglia di Jorge Sampaoli, atteso a un derby di fuoco sul prato del Benito Villamarin, mentre il Real Madrid deve rialzarsi contro il Submarino Amarillo dopo il rovescio di Valencia. Turno che si completa con diversi scontri importanti per la salvezza e per la corsa verso la quinta e sesta posizione. Il programma:

Venerdì 24 febbraio. Ore 20.45. Las Palmas - Real Sociedad. Gara che si preannuncia spettacolare quella del Gran Canaria, tra un Las Palmas che perde da tre partite consecutive (28 punti, nullo finora, l'impatto di Jesè) e una Real Sociedad (41 punti) reduce dal passo falso dell'Anoeta contro il Villarreal. Per Quique Setièn opzione Boateng falso nueve, con Halilovic in ballottaggio con Tana, mentre Eusebio recupera Juanmi, ma ha il dubbio Vela.

Sabato 25 febbraio. Ore 13. Alavès - Valencia. A Mendizorroza, il Valencia (26 punti) di Voro Gonzalez è chiamato a dare continuità alle ultime due prestazioni, contro un Alavès tranquillo a quota 30 (vittoria importante la settimana scorsa al Riazòr). Fuori Nani per i pipistrelli, confermati Zaza e Orellana, mentre i baschi si affidano al loro undici tipo.

Ore 16.15. Betis Siviglia - Siviglia. Classico derby tra due squadre che vivono momenti opposti. Il Betis (demolito a Granada), è a un passo dalla zona retrocessione (24 punti), mentre il Siviglia di Sampaoli continua a volare (49 punti). Padroni di casa che sperano nel recupero di Dani Ceballos, ospiti senza il difensore francese Lenglet, ma con l'imbarazzo della scelta davanti (in Champions hanno segnato Sarabia e Correa).

Ore 18.30. Leganès - Deportivo La Coruna. Una vittoria per uscire dal tunnel della crisi. E' questo il significato della sfida del Muncipàl Butarque tra Leganès (18 punti) e Deportivo La Coruna (19). Padroni di casa reduci dalla beffa patita in extremis al Camp Nou contro il Barcellona (rigore di Messi per il 2-1 finale).

Ore 20.45. Eibar - Malaga. L'Eibar di Mendilibar ha interrotto la sua corsa europea a Siviglia, ma è ancora settimo a quota 35 punti: a Ipurua arriva un Malaga (26 punti) tranquillizzato dalla vittoria sul Las Palmas (reti di Pablo Fornals e Charles), e che ha recuperato il grande ex della partita, Keko.

Domenica 26 febbraio. Ore 12. Espanyol - Osasuna. Un Osasuna che sembra ormai condannato (10 punti) fa visita all'Espanyol (32 punti) al Cornellà el Prat, nel match domenicale di mezzogiorno. Quique Sanchez Flores è in attesa di recuperare i suoi infortunati, per riprendere la corsa europea interrotta con le sconfitte contro Real Sociedad e Real Madrid.

Ore 16.15. Atletico Madrid - Barcellona. E' il big match del week-end. L'Atletico di Simeone è tornato a segnare con continuità, grazie ai due francesi Gameiro e Griezmann (anche Torres è in un buon momento), ed è quarto a 45 punti. Di fronte troverà una Barça in difficoltà (51 punti), che ha vinto a fatica contro il Leganès e che non può permettersi passi falsi. Tutta da decifrare la formazione di Luis Enrique: rientra Sergi Busquets, probabile fiducia a Rakitic, dubbio Iniesta. Simeone potrebbe invece recuperare Diego Godìn.

Ore 18.30. Athletic Bilbao - Granada. I baschi di Valverde (35 punti), eliminati dall'Europa League, devono ripartire in campionato: fondamentale vincere a San Mamès contro un Granada in risalita (16 punti), trascinato dal nuovo acquisto Adrian Ramos contro il Betis.

Ore 18.30. Sporting Gijòn - Celta Vigo. Altra partita chiave al Molinòn per lo Sporting di Rubi, fermo a 16 punti dopo essere stato battuto in casa dall'Atletico. Asturiani a caccia di un risultato positivo contro un Celta (33 punti) che ha ribaltato in suo favore l'eliminatoria di Europa League contro lo Shakthar e che, con ogni probabilità, si affiderà al turnover.

Ore 20.45. Villarreal - Real Madrid. Il Real (52 punti) ha steccato al Mestalla, e non può permettersi di perdere altri punti al Madrigàl, contro un Villarreal (39 punti) orgoglioso, che ha trovato due vittorie consecutive (una inutile all'Olimpico di Roma) dopo un periodo di difficoltà. Zidane costretto a rimpiazzare l'infortunato Varane con Pepe, mentre a centrocampo dovrebbe essere data una chance a Isco. Keylor Navas e Benzema nel mirino della critica: Casilla e Morata scaldano i motori.