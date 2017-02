Las Palmas-Real Sociedad 0-1: Xabi Prieto, aiutato da Varas, lancia i baschi verso l'Europa

Il Las Palmas, dopo un inizio stagione scintillante, ha raggiunto il maggior punto di flessione: 4 sconfitte consecutive in campionato e 12esima casella in classifica. Sebbene oggi i ragazzi di Quique Setièn abbiano disputato una prova brillante e convincente, il risultato non stato è dalla loro parte. Vince fortunosamente la Sociedad, decide l’errore fatale di Javi Varas, trasformato in gol dal capitano biancazzurro Xabi Prieto. 0-1 il finale.

Una prima frazione in cui gli unici vincitori incontrastati sono la noia e l’equilibrio. I padroni di casa vorrebbero instradare la partita su alti ritmi e sulla rapida circolazione di palla, ma la Real Sociedad con un fruttuoso pressing e un’attenzione particolare rende frenetiche ed inefficaci le manovre dei canari. Si deve attendere il 26’ minuto per assistere a qualcosa di simile ad una palla gol: il classe ’95 Odriozola sgasa sulla destra superando brillantemente palla al piede il marcatore Aythami, per poi spedire la sfera tesa verso il rimorchio dell’altro canterano Oyarzabal, che solitario in area di rigore mastica male il pallone del possibile 0-1, vanificando quanto di buono fatto dal compagno. Verso il finale di tempo la rapidità del solito Jonathan Viera mette in difficoltà la retroguardia della Real Sociedad, che però ribatte efficacemente senza correre notevoli rischi.

Las Palmas che però riparte in quarta: la più netta occasione da gol nasce del genio di Jesè Rodriguez al 49’, volato al Las Palmas nella sessione di mercato invernale dal PSG, il quale illumina per Tana che da ottima posizione lambisce il palo con un diagonale sul quale Rulli non poteva arrivare. Rulli che si supera 2 minuti più tardi sempre su Tana, il quale da fuori spara un bolide che solo un portiere felino come quello della Sociedad avrebbe potuto parare. I canari alzano il ritmo, iniziano a giocare in verticale e gli attaccanti si muovono repentinamente cercando la profondità alle spalle della linea difensiva. La Sociedad si comprime in difesa e concede diverse occasioni, come quelle non sfruttate da Jesè e Boateng, che entrambi centrano Rulli da ottimale posizione. Ma come si dice, "Gol sbagliato, Gol subito", e puntualmente al 74' accade l'incredibile: Javi Varas sbaglia clamorosamente il servizio centrale per Mesa, trovando invece Xabi Prieto che intercetta, e a porta sguarnita non poteva proprio sbagliare.

L'assalto finale del Las Palmas non basta, decide lo sfortunato errore del portiere canario, che consegna immeritatamente 3 punti che profumano d'Europa alla Real Sociedad.