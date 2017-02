Sergio Asenjo ed un conto aperto con la sfortuna: quarta rottura del legamento crociato per il portiere del Villarreal

Sergio Aseno | Source: alchetron.com

Il mondo milionario del calcio, visto da molti ragazzi come un Eden dorato capace di regalare la felicità eterni, può anche rivelarsi un incubo, una serie di sfortunati eventi che impediscono il naturale realizzarsi di una carriera ricca di fortuna e di riconoscimenti. E' questo il caso di Sergio Asenjo, talentuoso portiere del Villarreal che, nella sfida contro il Real Madrid ha subito la quarta rottura al crociato della sua carriera, un bruttissimo infortunio che lo costringerà a stare lontano dai campi di gioco per i mesi a venire.

Il classe '89, considerato nel 2009 come uno dei più promettenti interpreti del suo ruolo, ha spesso interrotto la sua carriera con sto forzosi, che ne hanno definitivamente compromesso la consacrazione. Dopo l'esperienza al Malaga, l'estremo difensore nativo di Palencia sembrava aver ritrovato la forma con i Sottomarini, ritornando in evidenza a suon di parate e prestazioni importanti. Tutto fino al minuto trentacinque del match contro i blancos, perso dai padroni di casa per tre reti a due, istante in cui il ginocchio di Asenjo ha fatto crack per la quarta volta, forse la più brutta.