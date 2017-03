Liga - Katai risponde a Ben Yedder: 1-1 tra Alaves e Siviglia

Pari indigesto per il Siviglia, ma i rimpianti li ha l'Alaves. Al Mendizorroza termina 1-1 il match valido per il posticipo della ventiseiesima giornata di Liga, con la squadra di Sampaoli che sblocca il risultato nel primo tempo grazie al diagonale di Ben Yedder, ma nella ripresa l'Alaves ottiene il giusto pari con Katai e sfiora il gol del vantaggio per ben tre volte. Con questo pari il Siviglia sale a 56 punti, allontanandosi da Real e Barca, mentre l'Alaves sale a 34.

Per quanto riguarda le formazioni Pellegrino manda in campo i suoi con un 4-2-3-1 con Ibai Gomez, Camarasa e Toquero a supporto dell'unica punta Deyverson. Modulo speculare per Sampaoli con Sarabia, Iborra e Vitolo a supporto di Ben Yedder.

Pronti via e subito Alaves pericoloso con Manu Garcia che scappa via a Mercado e calcia dal limite, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. La reazione del Siviglia arriva al 5' con Vitolo che calcia a giro dal limite, ma la sfera si perde di poco; è solo il preludio al gol perchè al 23' la squadra di Sampaoli passa con Sarabia che pesca benissimo Ben Yedder, il quale controlla e con un diagonale affilatissimo batte l'estremo difensore di casa, 0-1. L'Alaves prova a reagire, ma l'occasione più grande ce l'ha il Siviglia con Manu Garcia che perde palla e N'Zonzi lancia il due contro due. Iborra dialoga benissimo con Ben Yedder, ma poi appena in area spara sul fondo. L'ultimo sussulto della prima frazione è dei padroni di casa con Ibai Gomez che prova a realizzare il gol dell'anno, ma la sua conclusione si perde alta di poco.

La ripresa si apre con una grande occasione per il Siviglia con Ben Yedder che imbeccato bene da Sarabia calcia alto da pochi metri. La risposta dell'Alaves non si fa attendere e arriva al 54' con Toquero che scambia benissimo con Ibai Gomez e in acrobazia prova a battere Rico, ma la sfera termina alta di un nulla. Un minuto dopo ci prova anche Deyverson con una rasoiata dai 20 metri, palla fuori. Al 64' ancora padroni di casa ad un passo dal pareggio con un pasticcio di Sergio Rico che va a vuoto sul cross di Kiko. Ibai Gomez rimette in mezzo, testa di Manu Garcia da terra e Pareja salva a porta ormai sguarnita.

Pellegrino inserisce Oscar Romer e Katai e i cambi danno subito i loro frutti perchè al 75' l'Alaves trova il pareggio proprio con Katai che raccoglie un cross di Oscar Ramero e mette dentro anche con la complicità di Rico che buca clamorosamente il pallone. Immediata la reazione del Siviglia con Mariano che lancia per N'Zonzi, il quale appoggia per l'accorrente Iborra che calcia alto da una decina di metri. Dall'altra parte l'Alaves sfiora il vantaggio con una punizione fantastica di Katai che Rico disinnesca con un gran volo. L'estremo ospite si supera anche un minuto dopo quando Deyverson si gira alla grande in area e calcia, ma Rico ci mette il corpo e nega il vantaggio ai padroni di casa. L'ultimo acuto del match è però del Siviglia, con Jovetic che appena entrato prova a trovare il jolly dai 25 metri, ma la sfera esce di un nulla. Al Mendizorroza termina 1-1 il match tra Alaves e Siviglia.