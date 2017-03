Antoine Griezmann resta colchonero, non si muove da Madrid

Le Petit Diable non si muove da Madrid

Dopo più di un incontro tra le parti, la dirigenza dei colchoneros avrebbe finalmente convinto Antoine Griezmann a restare all’Atletico Madrid anche la prossima stagione. Il francese, miglior calciatore degli scorsi europei francesi, è al centro del progetto targato Diego Simeone, ma nel corso delle ultime settimane è stato spessissimo accostato ad altri top club europei, tra cui il Manchester United di Josè Mourinho. Addirittura il suo nome è stato associato all’Inter, ma questo presunto "flirt" non si è mai tramutato in una vera e propria trattativa. Ma a quanto pare, "le Petit Diable" sarebbe intenzionato a restare in Spagna, poichè molto affezionato all'intero ambiente biancorosso.

Il portale d'informazione spagnolo AS riporta che l'attaccante francese si sia stufato di confermare ciclicamente la sua volontà di restare all'Atletico. Attualmente il punteros francese ha un contratto in scadenza nel 2021, ma la dirigenza madridista starebbe già lavorando, alacremente, per offrirgli un rinnovo contrattuale, piuttosto succulento, di cui però non si conoscono ancora le cifre.

Oltre a Simeone, ecco un'altra promessa, quella di Antoine Griezmann: restare all'Atletico Madrid ed inaugurare con addosso i colori biancorossi la nuova casa dei colchoneros: il bellissimo impianto denominato "Wanda Metropolitano".