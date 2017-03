Liga, 27^ giornata. Il Barça per continuare a volare, Real per tenere il passo

Neymar e Messi esultano durante Barcellona-Celta Vigo. Fonte: LaLiga.es

Il 6-1 rifilato dal Barcellona di Luis Enrique nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il PSG potrebbe fungere da propellente per la volata blaugrana nella lotta al titolo di campioni di Spagna. I catalani, attualmente primi in Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid, ma con una partita in più (i merengues devono ancora recuperare la trasferta di Vigo), scendono in campo domenica pomeriggio al Riazòr di La Coruna contro il Deportivo di Pepe Mel. In serata spazio agli uomini di Zidane, impegnati in casa contro il Betis Siviglia. Ma sono tanti altri i temi di interesse della ventisettesima giornata del campionato spagnolo, dal derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao, all'esordio di Michel sulla panchina del Malaga. Test importante per il Valencia, contestato dopo il brutto k.o. del Vicente Calderòn, al Mestalla contro lo Sporting Gijòn, mentre Siviglia e Atletico sfidano rispettivamente Leganès e Granada. Il programma:

Venerdì 10 marzo. Ore 20.45. Espanyol - Las Palmas. Ultimo treno europeo per l'Espanyol di Quique Sanchez Flores (36 punti), che al Cornellà el Prat ospita il Las Palmas (32) di Quique Setièn, tornato al successo nell'ultimo turno contro l'Osasuna. Per i canari previsto ancora Boateng falso nueve, con Jesè finalmente sbloccatosi dopo il suo arrivo a gennaio. Espanyol che potrebbe giocare con Caicedo e Gerard Moreno di punta per riscattare il k.o. del Madrigàl.

Sabato 11 marzo. Ore 13. Valencia - Sporting Gijòn. La disastrosa esibizione del Valencia contro l'Atletico al Calderòn costringe al riscatto gli uomini di Voro Gonzalez (29 punti): al Mestalla arriva uno Sporting in caduta libera, che ha perso un match chiave al Molinòn contro il Deportivo. Probabile forfait di Nani per i padroni di casa: al suo posto pronto Munir. Asturiani, penultimi a 17 punti, costretti a fare risultato.

Ore 16.15. Siviglia - Leganès. Gli andalusi di Sampaoli (56 punti) hanno frenato a Mendizorroza, ma hanno immediatamente l'occasione del riscatto al Sanchez-Pizjuàn contro il Leganès (24 punti). Siviglia che prepara anche il ritorno di Champions contro il Leicester: possibili chances dal primo minuto per Kranevitter, Sarabia e Correa. Tutto confermato per gli ospiti, che con sei punti nelle ultime tre partite hanno dato ossigeno alla loro classifica.

Ore 18.30. Malaga - Alavès. Il k.o. di Bilbao è costato la panchina del Malaga (26 punti) al Gato Romero, sostituito da Michel. A La Rosaleda il nuovo tecnico degli andalusi deve fare a meno di Pablo Fornals (squalificato) e di Camacho (infortunato): spazio dunque a una formazione offensiva, con il rientro di Sandro e la conferma di Keko alle spalle di Charles. Alavès a centro classifica a 34 punti e con la formazione tipo.

Ore 20.45. Granada - Atletico Madrid. Granada reduce da una dolorosa sconfitta al Municipal Butarque contro il Leganès, e ora terzultimo a 19 punti. Gli uomini di Alcaraz hanno però vinto le ultime due partite al Nuevo Los Carmenes, e si affideranno a Boga e Albert Ramos per ottenere punti contro un Atletico (49) che dal canto suo non può perdere terreno nella sfida a distanza per il quarto posto con la Real Sociedad. Per i colchoneros fuori Gabi, occasioni per Gaitàn e Correa, con quest'ultimo in ballottaggio con Gameiro, in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayer Leverkusen.

Domenica 12 marzo. Ore 12. Real Sociedad - Athletic Bilbao. Una delle sfide più interessanti del week-end di Liga si gioca all'Anoeta: un derby basco tra Real Sociedad (48 punti) e Athletic (41). Eusebio ritrova Juanmi, Valverde Aduriz, ma per i padroni di casa c'è il dubbio Carlos Vela.

Ore 16.15. Deportivo La Coruna - Barcellona. La cura Pepe Mel ha regalato cinque punti in tre partite al Depor (24 punti), che però domenica pomeriggio al Riazòr ha un impegno proibitivo. In Galizia sbarca infatti il Barcellona della remuntada (primo a 60 punti). Fuori Andone e Mosquera per il Deportivo, turnover per Luis Enrique, che dovrebbe rilanciare la difesa a quattro con Jordi Alba e l'eroe di Coppa Sergi Roberto. A centrocampo, riposo per Iniesta e Rakitic, si giocano due maglie Andrè Gomes, Rafinha e Denis Suarez. Confermatissimo il tridente Messi-Suarez-Neymar.

Ore 18.30. Celta Vigo - Villarreal. Test complicato per il Villarreal di Fran Escribà, sesto a 45 punti, e atteso domenica dalla trasferta di Vigo al Balaidos, contro un Celta (35 punti) che non vince da tre giornate ma è ancora in corsa in Europa League. Solito turnover per Berizzo, mentre nel Submarino Amarillo dubbio Sansone-Soldado per affiancare Cedric Bakambu.

Ore 20.45. Real Madrid - Betis Siviglia. I merengues (59 punti) sono usciti indenni dall'inferno del San Paolo, e si preparano ad affrontare un Betis (28 punti) beffato all'ultimo minuto nel match infrasettimanale di La Coruna (1-1 con rigore discusso). Imperativo vincere per il Real, con Zidane che potrebbe dare un turno di riposo a Pepe (pronto Nacho) e rilanciare Isco per Kroos. Da verificare il rendimento della BBC. Andalusi con il 3-5-2 d'ordinanza, con Sanabria e Ruben Castro di punta e Ceballos alle loro spalle.

Lunedì 13 marzo. Ore 20.45. Osasuna - Eibar. Sembra ormai spacciato l'Osasuna, ultimo in classifica a 10 punti, che a El Sadàr affronta un Eibar (39) voglioso di riscatto dopo il k.o. di Ipurua contro il Real Madrid. Per rientrare in zona Europa League, Mendilibar si affida all'undici titolare, con l'unico dubbio relativo ad Antonio Luna.