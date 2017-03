Liga, il derby basco lo vince l'Athletic Bilbao: 0-2 alla Real Sociedad

Il derby dei Paesi Baschi della 27esima giornata di Liga finisce con la vittoria dell'Athletic Bilbao per 2-0 grazie ad un goal per tempo, di Garcia e Williams. La squadra di Valverde non vinceva all'Anoeta dal 2 ottobre 2011 ed ora sale a quota 44 punti, mettendo pressione al Villarreal. Real Sociedad che resta a 48, al quinto posto.

La Gara

Sacristàn recupera Juanmi - squalifica scontata - per l'attacco, sostenuto da Vela, Prieto e Oyarzabal; per il resto formazione confermata con il 4-2-3-1.

Valverde invece può schierare Kepa in porta dopo oltre due mesi di infortunio; torna anche Aduritz, ma solo per la panchina perché in attacco c'è Iñaki Williams, con Lekue alzato sulla linea dei trequartisti insieme a Raul Garcia e Muniain.

Avvio molto frizzante di entrambe le compagini, con la Real Sociedad che prova a prendere subito in mano il match, ma la prima parata è di Rulli sul destro deviato di Williams dal limite dell'area al 7'. Molto mobili i due attacchi per non dare punti di riferimento alle difese avversarie, sotto una pioggia battente cominciata in mattinata all'Anoeta. Miracoloso l'intervento di piede di Rulli su Raul Garcia da una decina di metri al 17', mentre al 19' sempre l'ex Atletico colpisce di testa su cross da calcio di punizione di Beñat, stavolta la palla finisce sull'esterno rete. Dopo il primo quarto d'ora equilibrato, l'Athletic Bilbao comincia ad attaccare sempre più insistentemente ed al 27' Yaray Alvarez si conquista il calcio di rigore che Raul Garcia trasforma con un pizzico di fortuna; il numero 22 non calcia benissimo, Rulli indovina l'angolo ma il pallone passa sotto l'estremo difensore, ed è 0-1.

Raul Garcia realizza lo 0-1 per il Bilbao, www.twitter.com (@LaLiga)

Insiste il Bilbao alla ricerca del raddoppio e Lekue ci va vicinissimo con un tiro da oltre 30 metri, ma la Real Sociedad non sta a guardare e ci vuole un gran riflesso di Kepa sulla testata di Juanmi al 34'. Altra doppia chance di testa per i padroni di casa un paio di minuti dopo con Illarramendi, respinto, e con Martinez, largo. Finale di tempo in crescendo per i biancoblu che però non riescono a trovare il pertugio giusto per il pareggio.

L'Athletic Bilbao non segnava all'Anoeta dal 14 dicembre 2014, per Garcia 3 rigori realizzati su 3 battuti in stagione.

La Real Sociedad rientra in campo con la faccia cattiva e schiaccia il Bilbao nella sua trequarti difensiva, attaccando soprattutto da destra con Odriozola e Vela. Grande sforzo iniziale, vanificato però da un errore clamoroso della difesa biancoblu - retropassaggio sbagliato di Odriozola e Rulli che non esce - al 56' e ne approfitta Iñaki Williams per fare 0-2 alla centesima presenza in maglia biancorossa. E' ora il Bilbao che cerca di dilagare e va vicinissimo al tris al 64' con l'autopalo di Martinez, dopo una grandissima giocata personale di Williams; altro legno 4 minuti dopo, stavolta lo colpisce Aduriz con un piatto destro dal limite.

Williams esulta con i compagni dopo il raddoppio, www.laliga.es

Al 70' la Real Sociedad riaprirebbe il match con Navas, ma l'arbitro annulla per un fallo discutibile; è la scintilla che riaccende i padroni di casa: ancora Navas ci riprova al 72', stavolta però calcia male. Gli animi si scaldano nel finale, tanto nervosismo, gioco spezzettato e molti gialli. All'83' Martinez colpisce la traversa, ma poi null'altro ed il Bilbao vince meritatamente un derby molto intenso ed a tratti anche divertente.