LaLiga: l'Alaves vince e si salva, Real Sociedad battuto grazie ad un gol di Deyverson (1-0)

Disputando una sfida corretta sia mentalmente che tatticamente, preziosissima vittoria del Deportivo Alaves, che in casa supera il Real Sociedad grazie alla rete di un ispiratissimo Deyverson, al minuto numero quarantaquattro. Nonostante le varie interruzioni di gioco, i ragazzi di Pellegrino non si scompongono, sfruttando un atteggiamento pressoché inoffensivo del Sociedad, di fatto inconcludente per tutta la sfida. Alaves che sale dunque a 40 punti e raggiunge una salvezza anticipata. Chance mancata invece per il Real, che manca il sorpasso al Villarreal quinto.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-2-3-1: davanti a Pacheco, difesa a quattro composta da Kiko, Ely, Laguadia ed Hernandez. In mediana, tandem composto da Garcia e LLorente, pronti a sostenere la folta trequarti formata da Romero, Camarasa ed Ibai Gomez. Completa l'undici di Pellegrino, la prima punta Deyverson. Offensivo 4-3-3, invece per gli ospiti, che si affidano invece all'estro degli esterni offensivi Vela ed Oyarzabal, con Jon al centro del tridente. Rulli in porta, protetto dai difensori Gonzalez e Navas. Come terzini, Sancristan sceglie Odriozola e Berchiche, mentre sono Prieto e Granero le mezz'ali ai lati del mediano Guridi.

Gara inizialmente molto bloccata, con le due formazioni pronte a studiarsi prima di affondare il colpo. Dopo i primi minuti di calma, a battere un colpo è la Real Sociedad, quando è Berchiche a dribblare mezza rosa e a trovare, però, la risposta in uscita del portiere avversario Pacheco. Il numero 19 ospite si conferma dunque il più pericoloso, con numerose galoppate che mettono seriamente in difficoltà l'Alaves. Nonostante i problemi sulla fascia, i ragazzi di Sancristan non si perdono d'animo, dimostrandosi vibranti al 24' e con un lancio improvviso di Garcia, bravo a pescare un Deyverson poco preciso però sottoporta. Con il passare dei minuti, aumenta il ritmo di gara, con l'Alaves finalmente più equilibrato e pronto a rispondere colpo sul colpo ai rispettivi avversari.

Al 27', inserendosi perfettamente, tenta una conclusione Romero, bravo a superare Berchinche ma poco fortunato al momento del tiro, murato da un ottimo Rulli. Nonostante l'impegno, le due formazioni non riescono a regalare spettacolo, limitandosi fortemente sia per questi tecniche che per l'intensità fisica che mettono in campo. Al 42', interrompendo un momento blando, si mette in evidenza l'ex Milan Ely, che da corner salta più in alto di tutti mandando però di poco fuori. La conclusione del difensore è la miccia che accende la gara dei ragazzi di Pellegrino, con l'Alaves appunto in gol due minuti dopo e grazie al proprio bomber Deyverson, imbeccato davanti la porta da uno straordinario Theo Hernandez, che supera due uomini servendo il compagno. Primo tempo che si chiude dunque così, con i padroni di casa in avanti.

Seconda frazione che registra un Alaves più pimpante, spinto sia dal proprio pubblico che dalla rete vantaggiosa. Al 49' ancora Deyverson pericoloso, perfetto nella scelta di tempo su un cross di Garcia ma davvero sfortunato a causa del tuffo felino del portiere avversario Rulli. Sei minuti dopo ci prova invece Navas, che spedisce però altissima la sua conclusione. Su tutti. a mettersi in evidenza è comunque il bomber di casa Deyverson, che all'ora di gioco impegna ancora Rulli in una parata miracolosa. Davvero imponente, nell'occasione, il colpo di testa del venti, imbeccato perfettamente dal compagno Camarasa. E' davvero un momento apatico, per il Real Sociedad, che non riesce a sbloccarsi né a rendersi pericoloso. Come se non bastasse, a complicare i piani degli ospiti ci pensa Granero, che nel giro di pochi minuti si becca due gialli, lasciando in dieci i suoi.

La seconda parte di frazione non regala altre emozioni, considerando anche l'atteggiamento difensivista della Sociedad, costretta a chiudersi per evitare l'imbarcata. I tanti gialli estratti dal signor Del Cerro, inoltre, impediscono agli ospiti di costruire una qualsiasi tipo di azione, tendenza felicemente accettata dall'Alaves, decisa a raggiungere una vittoria tanto meritata quanto importante in ottica salvezza. Gli ultimi minuti scivolano via senza ulteriori emozioni, con i ragazzi di Pellegrino in festa davanti il proprio pubblico. Migliore in campo per i padroni di casa, Deyverson, per gli ospiti in evidenza Rulli.