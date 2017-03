LaLiga - Il Barça va a caccia del Real Madrid: al Camp Nou arriva il Valencia

Si torna nel tempio del Camp Nou due settimane dopo il trionfo leggendario sul Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League. I catalani sono poi caduti al Riazor de La Coruña per 1-2, interrompendo la striscia di cinque vittorie consecutive tra Liga e Coppa e cedendo il passo al Real Madrid sempre più capolista (+5 con una partita in più). Nell'urna di Nyon la squadra di Luis Enrique affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri, una squadra solida e attrezzata che può insidiare non poco le nuove certezze acquisite.

Prima della sosta per le Nazionali e il prossimo intenso mese che aprirà le porte ad una Primavera ricca di succulenti incontri, c'è lo scoglio Valencia da superare. La società di Peter Lim sta cercando di costruirsi un futuro provando a risalire la china dopo il negativo inizio di stagione sotto la guida di Cesare Prandelli. Los Murciélagos vivono periodi piuttosto altalenanti con prestazioni convincenti contro le big ed altre deludenti. L'ultimo scalpo pregiato è quello del Real Madrid, superato per 2-1 al Mestalla da un superbo Simone Zaza.

Attenzione, calma e i tre punti, questa la ricetta di Luis Enrique nella conferenza di Vigilia: "La Liga si deciderà nel rush finale. Il Valencia è un avversario che ci ha sempre creato difficoltà. Ha giocatori di alto livello, anche se non è posizionato bene in classifica. Dovremo stare attenti ai suoi singoli, come Zaza e Orellana". L'allenatore ex Roma sottolinea l'importanza della partita e della squadra da affrontare. La stagione scorsa, infatti, gli odierni avversari espugnarono il Camp Nou per 1-2 grazie ad un'autorete di Rakitic e Santi Mina.

Le ultime dai campi

Il Barcellona dovrebbe tornare al 3-4-3 ammirato contro il Paris Saint-Germain in Coppa con il rientro di Neymar dal 1'. Il brasiliano, così come Mathieu e Rafinha, ha smaltito i problemi fisici ed è tornato ad allenarsi regolarmente in settimana. Si ricompone il tridente con Messi e Suarez mentre a centrocampo Sergi Roberto e Arda Turan insidiano Rakitic e Rafinha per una maglia da titolare. In difesa spazio a Umtiti, Piqué e Jordi Alba davanti a Ter Stegen.

(3-4-3) Ter Stegen; Umtiti, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Rafinha, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Enrique L.

Nel Valencia persistono le assenze per infortunio di Santi Mina, Nani e Rodrigo Moreno. Chance per Munir, giocatore del '95 in prestito proprio dal Barcellona. Il talento spagnolo compone il tridente offensivo insieme a Zaza e Orellana. A centrocampo spazio a Dani Parejo in regia con Enzo Perez a destra e Carlos Soler a sinistra. In difesa ballottaggio a destra tra Montoya e Cancelo, i centrali sono Mangala e Garay, a sinistra c'è Gayà. Tra i pali Diego Alves.

(4-3-3) Diego Alves; Montoya, Garay, Mangala, Gayà; Enzo Perez, Parejo, Carlos Soler; Munir, Zaza, Orellana. All. Salvador González M.