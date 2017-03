Real Madrid, al San Mames ha prevalso la voglia di vincere

La rete decisiva di Casemiro, www.gazzetta.it

Gli ingredienti per uno stop c’erano tutti: al San Mames non passava nessuno dal 28 agosto scorso – successo del Barcellona per 1-0 -, l’Athletic Bilbao arrivava dalla vittoria nel derby contro la Real Sociedad all’Anoeta e soprattutto perché i tifosi baschi vedono la sfida contro il Real Madrid come la partita con la P maiuscola, gli indipendentisti contro il governo centrale.

Eppure gli uomini di Zinedine Zidane hanno offerto una prova di carattere, hanno saputo soffrire quando ce n’era bisogno ed hanno colpito nel momento giusto. L’inizio dei padroni di casa è stato arrembante, la spinta dagli spalti era fortissima e Keylor Navas si è reso subito protagonista di una gran parata. Proprio lui, il portiere al centro di diverse voci di mercato e aspramente criticato per il goffo autogoal di settimana scorsa contro il Betis si è riscattato ,ed è stato assolutamente fondamentale per portare i 3 punti al Real: quando nella prima metà del secondo tempo l’Athletic ha cominciato a spingere sempre più insistentemente, ci sono voluti ancora i riflessi del costaricense per opporsi a Iñaki Williams e mantenere i suoi in vantaggio. Sul pareggio di Aduriz poteva fare ben poco, ma è in questa fase di gara che i Blancos hanno dimostrato di avere gli attributi che servono per vincere questo tipo di partite, quelle sporche e decisive per la conquista del titolo.

La situazione di 1-1 è durata meno di 3 minuti, perché Casemiro ha piazzato la zampata decisiva. Le marcature della retroguardia basca sul calcio d’angolo erano quantomeno rivedibili, ma il brasiliano – non certo un rapace d’area – ha avuto la bravura e la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Il goal decisivo è stato solo il suggello di una prestazione come sempre di sostanza, il perno imprescindibile in mezzo al campo in fase di interdizione e di proposizione – suo il lancio smarcante verso Cristiano Ronaldo in occasione dello 0-1 di Benzema.

Nel finale ci ha pensato ancora Navas con una risposta di piede sempre su Williams a blindare la vittoria che lancia il Real Madrid a +5 sul Barcellona. I blaugrana giocheranno in serata contro il Valencia al Camp Nou ed al massimo potranno avvicinarsi a -2, in attesa del recupero, che il Real dovrà affrontare in casa del Celta Vigo.