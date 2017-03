Liga -  L'Atletico Madrid stritola il Siviglia: 3-1 al Calderon

Monologo Atletico, crisi Siviglia. Al Calderon gli uomini di Simeone battono quelli di Sampaoli per 3-1 al termine di un match elettrico. Vittoria meritata per i Colchoneros che salgono a quota 55 grazie alle reti di Godin, Griezmann e Koke, mentre è di Correa la rete della bandiera per il Siviglia che, in piena crisi, resta a quota 57 con due punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato - con annessa eliminazione in Champions League. Periodo nerissimo per la compagine di Sampaoli, mentre l'Atletico sta trovando la formula giusta per questo finale di stagione.

Per quanto concerne il capitolo formazioni, solito 4-4-2 per Simeone con la coppia Griezmann-Gameiro in attacco, mentre Sampaoli risponde un difensivo 3-4-3, con Ben Yedder unica punta e ai suoi lati Vitolo e Sarabia.

Pronti via e Simeone deve ricorrere subito ad un cambio, con Vrsalijko che si infortuna lasciando il posto a Juanfran. I ritmi non sono esaltanti, ma alla prima occasione l'Atletico va ad un passo dal gol: verticalizzazione per Gameiro, che con un tiro ad incrociare colpisce clamorosamente la traversa della porta difesa da Sergio Rico. La partita per la verità non regala spettacolo, il copione tattico vede l'Atletico dominare nel possesso palla ed il Siviglia pronto a difendersi.

Il muro Andaluso, però, cade al 37' quando un cross di Gabi trova il colpo di testa vincente di Godin, che svetta su tutti e batte l'incolpevole Sergio Rico, 1-0. Sul finire del primo tempo sempre Atletico ad un passo dal raddoppio, con Koke che mette in mezzo per Griezmann che prova la girata di testa, ma la palla esce. La prima frazione termina con il meritato vantaggio dei padroni di casa.

Nell'intervallo Sampaoli inserisce Jovetic per Lenglet ed il Siviglia si fa subito vedere, con un cross forte e teso di Escudero che trova il tacco di Sarabia, ma la sfera finisce tra i guantoni di Oblak. Su capovolgimento di fronte l'Atletico va ad un passo dal raddoppio: Koke, con un filtrante, trova bene Griezmann che a tu per tu si lascia ipnotizzare da Rico. E' solo il preludio al gol che arriva al 61' con Griezmann che disegna una parabola strepitosa su punizione, che non lascia scampo a Rico, 2-0 e Calderon in delirio.

Sampaoli prova il tutto per tutto gettando nella mischia Iborra e Correa, ma al 77' l'Atletico la chiude: Juanfran mette al centro un gran pallone, Rico respinge sui piedi di Koke che non può proprio sbagliare, 3-0. Il Siviglia scompare definitivamente dal campo con l'Atletico che, in maniera arrembante, continua ad attaccare, ma Torres divora il gol del 4-0 per ben due volte: Rico che si salva nella prima occasione, mentre nella seconda il pallonetto del Nino si perde fuori. Su capovolgimento di fronte ecco il gol della bandiera per gli Andalusi, Correa entra bene in area di rigore e batte Oblak, 3-1 e fischio finale. L'Atletico vince e si avvicina ancora di più ad un Siviglia in crisi. Ora ci sono solo due punti di distacco tra le compagini.