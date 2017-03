Liga - Vincono Real Madrid e Barcellona, l'Atletico batte il Siviglia

La Liga va in vacanza con il Real Madrid sempre primo in classifica. Nell'ultima giornata prima della pausa, causa Nazionali, la squadra di Zidane soffre ma vince in quel di Bilbao per 2-1 e mantiene, con una partita di meno, due punti di vantaggio sul Barcellona che ha la meglio del Valencia per 4-2. Si accende la lotta per il terzo posto perché nello scontro diretto l'Atletico Madrid schianta 3-1 un Siviglia in piena crisi, ora solo due punti dividono le due squadre. In zona Europa League sconfitte per Villarreal e Real Sociedad mentre il Celta Vigo vince il derby Galiziano contro il Deportivo La Coruna. Si mantiene viva la corsa salvezza perché lo Sporting Gjion batte 3-1 il Granada e si porta a cinque punti dal Leganes che fa 0-0 col Malaga. Di seguito il racconto completo della giornata.

Non perde un colpo il Real Madrid che, nonostante un'altra prestazione non scintillante dal punto di vista del gioco, batte 1-2 l'Athletic Bilbao con le reti di Benzema e Casemiro che rendono inutile il momentaneo pareggio di Aduriz per la squadra di Ernesto Valverde; alla ripresa le Merengues giocheranno in casa contro il Deportivo Alaves. A due punti dai Blancos c'è il Barcellona che, dopo la sconfitta di La Coruna, batte 4-2 il Valencia dopo una partita straripante in attacco quanto orribile in difesa con la squadra di Luis Enrique che va sotto per mano di Mangala (poi espulso), rimonta con Messi e Suarez prima che Munir mandi tutti negli spogliatoi sul risultato di parità: nella ripresa poi, ancora Messi ed Andrè Gomes regalano il successo al Barca che potrà godere di questa sosta per ricaricare le pile in vista del finale di stagione.

Neymar abbraccia Messi dopo il gol del 3-2 della Pulce al Valencia

Si accende, come dicevamo, la lotta per il terzo posto perché al Calderon l'Atletico Madrid batte il Siviglia per 3-1 nello scontro diretto e si porta a soli due punti dagli uomini di Sampaoli che sono in piena crisi. La sosta arriva dunque al momento giusto per gli Andalusi che soccombono sotto i colpi di Godin, Griezmann e Koke mentre è di Correa la rete della bandiera. Brusca frenata, in zona Europa League, sia per il Villarreal che per la Real Sociedad: il Submarino Amarillo cade al Gran Canaria di Las Palmas per mano di Boateng mentre i Baschi vengono sconfitti 1-0 dal sorprendente Alaves grazie all'acuto di Deyverson.

L'esultanza di Antoine Griezmann dopo la rete del 2-0 al Siviglia

Lotta serrata, dunque, per il settimo posto anche se Eibar ed Espanyol preferiscono non estromettersi a vicenda pareggiando 1-1 con Jurado che risponde a Kike. Tra i candidati all'ultimo posto utile per l'accesso all'Europa League, oltre all'Alaves, c'è anche il Celta Vigo che vince il derby Galiziano espugnando il Riazor di La Coruna per 1-0 grazie alla rete del solito Iago Aspas, autentico trascinatore degli uomini di Berizzo in questa stagione tra alti e bassi. Facile la vittoria del Betis che si sbarazza del fanalino di coda Osasuna per 2-0 grazie alle reti di Navarro e Castro nella prima frazione.

Iago Aspas regala la vittoria al Celta Vigo nel derby contro il Deportivo La Coruna

Per quanto riguarda la lotta salvezza accorcia lo Sporting Gjion che batte il Granada per 3-1 grazie ai gol di Traore (che sbaglia anche un rigore), Babin e Carmona che ribaltano l'iniziale vantaggio ospite con Ingason. Termina senza reti la sfida tra Leganes e Malaga.