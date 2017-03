Atletico Madrid - Raggiunto un accordo verbale con Lacazette

Voci clamorose rimbalzano dalla Spagna. Secondo Cadena COPE infatti, l'Atletico Madrid avrebbe raggiunto un accordo verbale con Lacazette, attaccante del Lione. Il francese, in compagnia del suo agente, è stato ospite a casa di Miguel Angel Gil, il presidente dell'Atletico, lo scorso febbraio ed è li che il patron dei Colchoneros e il procuratore avrebbero raggiunto l'accordo. Il club allenato da Simeone sembra aver, dunque, sbaragliato la concorrenza dei maggiori club europei (uno su tutti l'Arsenal) per il giocatore che quest'anno sta vivendo la sua migliore stagione come dimostrano le 29 reti segnate in 35 partite con la maglia del Lione.

C'è un però, perché l'Atletico non potrebbe effettuare operazioni di mercato in entrata nella prossima sessione di mercato estiva, bisogna aspettare la sentenza definitiva del TAS in merito alla vicenda in cui è coinvolto anche il Real Madrid. L'altro nodo che potrebbe ostacolare la buona riuscita dell'operazione è rappresentato dallo stesso Lione, il club francese non è disposto a trattare ad un cifra inferiore ai 40 milioni di Euro per il suo miglior giocatore. Un'operazione difficile, dunque, ma non impossibile, il giocatore ha già manifestato la volontà di trasferirsi alla corte del Cholo dove potrebbe far coppia con il compagno di nazionale Griezmann.

Alexandre Lacazatte, classe 91', è uno dei prospetti più importanti del calcio francese e può essere utilizzato sia come seconda punta nel 4-4-2 sia come esterno offensivo in un possibile 4-3-3 visto che, nel caso dell'Atletico, ci sarebbe anche Gameiro. E' rapido, con un cambio di passo fulmineo e doti tecniche non comuni, come dimostra il gol realizzato alla Roma in Europa League. In carriera ha vestito solo ed esclusivamente la maglia del Lione, con cui ha disputato 263 partite mettendo a segno 120 reti, mentre con la Nazionale vanta solo 10 presenze, con una rete realizzata in amichevole contro la Danimarca.