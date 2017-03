Real Madrid, Morata vuole la cessione, www.thesun.co.uk

È uno dei giocatori più decisivi quando entra a partita in corso: 7 goal su 13 stagionali segnati da subentrante, con una media di una rete ogni 110’, meglio di Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Zinedine Zidane però preferisce affidarsi al francese, anche per sfruttare questa sua capacità di farsi trovare sempre pronto, come accadeva alla Juventus. Ora però Alvaro Morata sembra aver intenzione di cercare un club disposto ad assicurargli una maglia da titolare e la stampa inglese è sicura sull’identità della squadra in questione: è il Chelsea di Antonio Conte.

Il tecnico leccese aveva già espresso il suo apprezzamento verso lo spagnolo ai tempi della Juve, tanto che la società bianconera intavolò una trattativa con il Real Madrid acquistando effettivamente il calciatore, nonostante poi l’addio dell’allenatore. Il Sun ha scritto nei giorni scorsi che la fidanzata di Morata, la modella Alice Campello, è stata avvistata a Londra in cerca di una casa e pare che l’abbia anche trovata. Ora resta da capire il futuro del manager italiano, su cui non cessano voci di un possibile addio ai Blues, e soprattutto dove giocherà nella prossima stagione il centravanti del Chelsea Diego Costa, che non ha ancora rinnovato il contratto e su cui l’interesse dei club cinesi, in special modo il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, non si è affievolito.

Alvaro Morata è sceso in campo solo 14 volte da titolare in questa stagione fra tutte le competizioni su 34 presenze totali, per un totale di 1425 minuti. Da ricordare particolarmente due reti decisive arrivate entrando a partita in corso: la prima, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League contro lo Sporting Lisbona al Santiago Bernabeu, segnando il 2-1 in pieno recupero a favore dei Blancos, mentre la seconda, all’Estadio de la Ceramica contro il Villarreal, alla 24esima giornata di Liga, con il colpo di testa vincente a cinque minuti dalla fine, completando la rimonta da 0-2 a 3-2.