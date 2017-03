Atlético, parole al miele da Griezmann: "Non capisco perché dovrei andarmene" | Foto: metro.uk

Antoine Griezmann è sicuramente uno dei calciatori di maggior talento nel panorama mondiale. L'anno passato si è reso protagonista assoluto con le maglie dell'Atlético Madrid e della Francia, arrivando a giocarsi una finale di Champions League e una di Euro2016. Le petit Diable, però, ha dovuto inchinarsi al destino e le prestazioni che hanno trascinato le due compagini nell'atto conclusivo sono state praticamente cancellate dalle fatali sconfitte in finale.

Terzo al pallone d'oro dietro ai mostri sacri Ronaldo e Messi, il francese è ricercato da diversi top club in giro per l'Europa. Con 26 appena compiuti la maturità calcistica e professionale è ormai giunta alle porte e una nuova esperienza all'estero potrebbe non influire sul suo apporto in zona-goal. Cosa potrebbe rendere Griezmann meno redditizio? Il meteo. "A Madrid c'è sempre il sole e sto benissimo. Non vedo il motivo per cui dovrei cambiare squadra", dichiara apertamente l'attaccante a Telefoot.

Sulle sue tracce c'è soprattutto il Manchester United dell'amico Paul Pogba ma i nuvoloni carichi di pioggia che circondano la cittadina inglese potrebbero davvero giocare un brutto scherzo nella corsa al francesino. Insomma, segnali d'amore verso l'oasi di Madrid con i colchoneros che si affidano al numero 7 per tentare nuovamente l'assalto alla Champions League.