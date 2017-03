Real Madrid, pronti i rinnovi di Marcelo e Carvajàl. Ritorni e grandi nomi per l'estate

Marcelo in azione contro il Betis Siviglia. Fonte: PEPE ANDRES (DIARIO AS)

Come riportato oggi dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid di Florentino Perez è pronto a rinnovare i contratti dei suoi due terzini titolari, Dani Carvajàl e Marcelo. Pedine imprescindibili nell'undici di Zidane, al canterano e al brasiliano verrà accordato un prolungamento, con adeguamento di stipendio, fino al 2022. Altri cinque stagioni dunque, per due giocatori che a Valdebebas considerano tra i migliori al mondo nei rispettivi ruoli e che costituiscono lo zoccolo duro di questa versione vincente dei merengues, insieme a Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale e Lucas Vazquez, già blindati nel corso degli ultimi mesi.

Karim Benzema a segno contro l'Athletic Bilbao. Fonte: FELIPE SEVILLANO (DIARIO AS)

Chi è in attesa di un rinnovo che comunque non dovrebbe tardare ad arrivare è Karim Benzema. Il centravanti francese, croce e delizia del pubblico del Santiago Bernabeu, gode da sempre dell'appoggio incondizionato del presidente Perez, oltre che della stima del suo attuale allenatore. In scadenza nel 2019, Benzema è in trattative con il per prolungare il suo rapporto con il club merengue, con la possibilità di chiudere la carriera in camiseta blanca. Per tanti giocatori che restano, ce ne sono però altri che saluteranno a fine stagione. Si tratta di Fabio Coentrao, esterno portoghese da tempo fuori dal progetto di Zidane, e di Pepe, centrale lusitano per il quale i media di Madrid pronosticano un futuro in Cina (è in scadenza a giugno). Anche il brasiliano Danilo è dato sul piede di partenza, a condizione che dalle parti di Chamartin giungano offerte ritenute congrue per il suo cartellino. Dopo il blocco al mercato nella sessione invernale (per irregolarità nel tesseramento di minorenni), il Real potrà tornare ad operare in estate, quando con ogni probabilità rientra alla base il giovane centrale difensivo Jesus Vallejo, canterano attualmente in prestito all'Eintracht di Francoforte. Con la conferma di Nacho alle spalle di Sergio Ramos e Varane, il secondo obiettivo sul mercato per quanto riguarda il reparto arretrato è quello di un sostituto di Marcelo. Un altro terzino sinistro: il nome più caldo è quello di Theo Hernandez dell'Alavès, sul quale c'è però forte l'interesse dei cugini dell'Atletico Madrid.

Jesùs Vallejo. Fonte: Eric Gaillaird/REUTERS

In porta l'obiettivo numero uno resta il belga Thibaut Courtois, ma le difficoltà di arrivare all'estremo difensore del Chelsea dovrebbero indurre i merengues a spostare il mirino verso la soluzione David De Gea del Manchester United. De Gea, già vicino al Real nel 2015, potrebbe essere dunque l'erede di Casillas come portiere spagnolo del Madrid, mentre il costaricense Keylor Navas sarà messo sul mercato. A centrocampo sono inamovibili Modric, Kroos e Casemiro, con la posizione di Mateo Kovavic attualmente in standby (Marco Asensio dovrebbe essere confermato). Ogni movimento futuro del Real in mediana dipenderà dal destino di Isco e James Rodriguez. In estate potrebbero partire entrambi, anche se sembra il malagueno l'uomo più vicino all'addio. In quel caso ecco l'ipotesi Thomas Lemar, ventiduenne mancino del Monaco, mentre è praticamente certo il ritorno all'ovile dall'Alavès del canterano Marcos Llorente. Real che segue da tempo anche Eden Hazard, ma le possibilità di arrivare al belga del Chelsea sono prossime alle zero: neanche l'inserimento nella trattativa di Alvaro Morata cambierebbe la posizione dei Blues. Ecco perchè negli ultimi giorni sta prendendo piede la candidatura di Kylian Mbappè, altro giovane delle meraviglie del Monaco, gradito sia a Zidane che a Florentino.