Real Madrid - Atletico Madrid in diretta, La Liga 2016/17 LIVE (16.15)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed online di Real Madrid - Atletico Madrid, Derby madrileno che catalizza il programma relativo alla 31^ giornata de La Liga Santander 2016/17.

Alla vigilia dei delicati quarti di Champions League, Real e Atletico si trovano opposte una di fronte all'altra nell'arena del Santiago Bernabeu, teatro scelto per la Corrida cittadina tra le fazioni Blancos e Colchoneros. Il calendario de La Liga Santander, di certo non è venuto incontro agli impegni delle potenze madridiste, entrambe attese da un mese di aprile ad alto rischio di sovraccarico. Al Bernabeu però, quando il primo pallone verrà mosso, della Champions, del Bayern o del Leicester, non importerà più a nessuno.

Per il Real Madrid di Zidane ad esempio, la sfida con il Cholo Simeone rappresenta uno degli ultimi grandi ostacoli verso la conquista di una Liga che manca da troppe stagioni. Un successo con i cugini, permetterebbe al Real di approcciare alla doppia sfida con il Bayern e al Clasico di fine mese con un'aria più distesa e convinta.

Allo stesso tempo, se il Real si gioca il titolo nel solito testa a testa con il Barça, l'Atletico deve preservare un terzo posto raggiunto grazie alla grande rimonta attuata negli ultimi tempi. I Colchoneros infatti, si presentano al cospetto del Bernabeu forti di un biglietto da visita niente male: sono cinque i successi consecutivi dei materassai, tornati a brillare dopo un periodo di appannamento concomitante con la stagione invernale.

Morata, mattatore con il Leagnes. Fonte foto. sport.es

Il Real invece, periodi di appannamento non ne ha mai avuti: la corazzata guidata da Zizou, si è imposta sin dal principio in testa alla classifica, dettando un ritmo a tratti impossibile anche per il Barcellona. Negli ultimi tempi però, la reazione arrivata dal Camp Nou, ha restituito patos a questo finale di stagione. Con lo scontro diretto ancora da disputare - sarà a fine mese in quel del Bernabeu - e soli due punti a separarle, (qui è necessario specificare che il Real deve ancora recuperare il match di Vigo col Cleta) tutto è ancora possibile.

Il mese di fuoco del Real si è aperto nel migliore dei modi: tre punti ottenuti sul campo del Leganes al termine di un match ricco di errori e gol, che alla fine ha premiato la maggior qualità dei Blancos. Senza alcuni dei suoi interpreti principi, a brillare è stato Alvaro Morata, attaccante di scorta - stride dirlo - capace di mettere a segno una tripletta dall'inestimabile valore. Il messaggio inviato da Alvaro è chiaro: Zidane per questo rush finale, può contare anche sull'ex Juventus, primo cambio nel caso in cui le cose non dovessero mettersi nel migliore dei modi.

Con l'Atletico però, sono attesi i ritorni dei migliori. La BBC tornerà compatta in avanti, mentre a centrocampo e in difesa, Zidane lascerà spazio ai suoi uomini più fidati. Insomma, il match col Bayern sembra lontanissimo dalle parti di Valdebebas, quartier generale Blanco in cui Zizou sta mettendo in pratica gli ultimi accorgimenti tattici per fronteggiare l'Atletico.

E' lecito attendersi un match poco spettacolare, - costante se in campo è presente l'Atletico di Simeone - farcito di tatticismi, linee compatte e fisicità. Le squadre si conoscono alla perfezione, ma di volta in volta, la storia è sembrata ripetersi. Opposta ad un 4-4-2 ordinato e di sacrificio, la squadra Blanca ha sempre qualche difficoltà in eccesso. In più, bisogna tener conto delle doti velocistiche dell'Atletico, letale con sprinters del calibro di Carrasco o Griezmann.

Filipe Luis e Griezmann. Fonte foto: tuttosport.it

Dunque, Simeone ha più di qualche freccia a disposizione nel proprio arco. Per il suo Atletico, la stracittadina non poteva arrivare in un momento migliore: con il Leicester che incombe, ma con cinque vittorie consecutive alle spalle, i materassai sono più che mai pronti per vendicare l'umiliante 0-3 dell'andata. Nell'ultimo turno di Liga - quello infrasettimanale con la Real Sociedad - si è visto un Atletico in forma ma non lucidissimo; un Atletico che ha sprecato l'impossibile sotto porta, mantenendo in vita un match che poteva concludersi ben prima del triplice fischio del direttore di gara.

Al Bernabeu, - il Cholo ne è consapevole - le occasioni da rete saranno meno, e la percentuale realizzativa, se l'Atletico vuol portare a casa il risultato, dovrà essere necessariamente migliore.

Per ovviare a questa difficoltà, Simeone ha concesso un po di riposo a Griezmann, tolto dal campo con largo anticipo con la Sociedad; mentre sono un'incognita le condizioni di Gameiro, ancora fermo ai box ed in dubbio per la super sfida.

Con il Siviglia in crisi di gioco e risultati, la rimonta verso la terza piazza ad opera dell'Atletico si è concretizzata a velocità tripla. Con Real e Barça oramai troppo distanti, il terzo posto e una qualificazione in Champions senza passare dai preliminari, sono il massimo obiettivo ottenibile per l'Atletico, attualmente a +3 sugli andalusi. Il vero cruccio, la Champions League sfuggita nel modo che tutti ricordano nel 2014 e nel 2016, è invece ancora lì, pronta per essere azzannata. Settimana prossima c'è il Leicester, ma Simeone sembra non esser minimamente intenzionato ad effettuale rotazioni in vista dell'impegno di coppa.

Ronaldo carica la sua proverbiale punizione nel match d'andata. Fonte foto: Getty Images.

Nel Real Madrid dovrebbe scendere in campo la formazione tipo. Dopo l'ampio turnover applicato nella trasferta col Leganes, Zidane è pronto a riabbracciare il suo tridente titolare, con Ronaldo e Bale ai fianchi di Benzema. Morata, autore di una tripletta nell'ultimo turno, scalpita, ma è destinato alla panchina. Anche a centrocampo torna il terzetto spaziale: Casemiro è il perno centrale, con Modric e Kroos a fungere da mezze ali. In difesa, Marcelo e Carvajal presidieranno le due fasce, mentre a Ramos in coppia con Pepe spetterà difendere a dovere i pali difesi da Keylor Navas.

REAL MADRID: (4-3-3): Navas; Marcelo, Ramos, Pepe, Carvajal; Mdric, Casemiro, Kroos; Ronaldo, Benzema, Bale. ALL. Z. Zidane.

Tutto il Real a complimentarsi con Morata. Fonte foto: 90min.com

Copia e incolla dell'unici anti Real Sociedad quello che si appresta a mandare in campo Diego Simenone. Il Cholo, ha un unico dubbio legato a chi, tra Gimenez e Savic debba affiancare Godin al centro della difesa. Al momento, l'uruguaiano sembra il leggero vantaggio anche se le cose possono sempre mutare. Dunque, confermato il 4-4-2 con Juanfran e Filipe Luis a completare il quartetto difensivo eretto davanti Oblak. A centrocampo Saul sarà ancora interno, con Koke e Carrasco sugli esterni. In avanti, a meno di miracoli Gameiro non ci sarà: spazio a Torres in coppia con Griezmann.

ATLETICO MADRID: (4-4-2): Oblak; Filipe Luis, Gimenez, Godin, Juanfran; Koke, Saul, Gabi, Carrasco; Torres, Griezmann. ALL. D. Simeone.

Filipe Luis decisivo con la sua rete alla Real Sociedad. Fonte foto: lespnfc.com

La sfida tra Real Madrid e Atletico Madrid nel corso degli ultimi anni ha toccato senza alcun dubbio il suo apoego. Epiche le battaglie tra le due fazioni di Madrid, protagoniste in due delle ultime tre finali di Champions League. A spuntarla, in un modo o nell'altro, è stato sempre il Real Madrid, anche se l'Atletico non ha mai demeritato.

In Liga invece, resta nella memoria di tutti l'impresa dell'Atletico, capace nel 2014 di strappare il titolo a Real e Barça. In quella stagione, magnifiche le sfide tra Blancos e Colchoneros, terminate sempre al cardiopalma. Indimenticabile il successo che rifilò l'Atletico (4-0) al Real all'epoca di Ancelotti; freschissimo invece, lo 0-3 con cui il Real si impose al Calderon. Era appena un girone fa quando Cristiano Ronaldo rifilò sul prato nemico una terrificante tripletta. Vittorie, sconfitte, polemiche e spettacolo. Lo scorso anno invece, fu Griezmann a gelare il Bernabeu. Il suo gol resta ancora nella memoria di tutti, dato che da quel giorno, i Blancos non hanno più perso un singolo match tra le mura amiche.

La tripletta di Ronaldo al Calderon. Fonte foto: tuttosport.it

Real Madrid - Atletico Madrid in diretta, La Liga 2016/17 LIVE