Liga - L'Atletico ferma il Real Madrid, il Barcellona cade a Malaga

Questa sera il posticipo tra Real Sociedad e Sportin Gjion chiuderà la trentunesima giornata di Liga. Una giornata elettrizzante soprattutto nei quartieri alti, con l'Atletico che blocca il Real Madrid al Bernabeu grazie a Griezmann che risponde a Pepe. Il Barcellona, invece, fa peggio perdendo 2-0 a Malaga e fallendo, così, l'aggancio in vetta. Resuscita il Siviglia che supera il Deportivo La Coruna per 4-2, mentre in zona Europa League importanti le vittorie di Villarreal ed Eibar che regolano rispettivamente Athletic Bilbao e Celta Vigo. Successi anche per Espanyol, Valencia e Las Palmas mentre in coda torna in corsa l'Osasuna, che doma il Leganes ed ottiene la seconda vittoria consecutiva. Di seguito il resoconto completo.

Madrid non ha un padrone. Per il quarto anno consecutivo l'Atletico esce indenne dal Bernabeu e conserva il terzo posto mentre il Real, incredibilmente, guadagna un punto sul Barcellona. Un pareggio che ci sta per ciò che si è visto in campo, un match ruvido che la squadra di Zidane sblocca all'alba del secondo tempo grazie a Pepe e con i colchoneros che, nel finale, pareggiano con la solita zampata di Griezmann. Le due squadre saranno impegnate in Champions contro Bayern e Leicester. In Champions sarà impegnato anche il Barcellona ma la squadra di Luis Enrique ci arriva come peggio non potrebbe perché alla Rosaleda il Malaga batte i blaugrana, con molte seconde linee, grazie alle reti dell'ex Sandro Ramirez e Jony. Una battuta d'arresto che non ci voleva visto che ora Messi e compagni sono potenzialmente a sei punti dal Real.

Il Barcellona crolla a Malaga: 2-0 alla Rosaleda firmato Sandro Ramirez e Jony

Dopo più di un mese il Siviglia torna a vincere e lo fa nella maniera più spettacolare possibile battendo il Deportivo La Coruna per 4-2. Partita bellissima con un primo tempo folle in cui il Siviglia va in vantaggio per ben due volte con Jovetic e Sarabia ma una doppietta di Kakuta riprende gli andalusi, prima della rete di Correa. Nel finale poi arriva la rete di Ben Yedder che chiude i conti. Sorride anche il Villarreal che, nell'anticipo, schianta l'Athletic Bilbao per 3-1 e conserva il quinto posto in classifica: le reti, per il Submarino Amarillo, portano le firme di Victor Ruiz, Bakambu ed Adrian, mentre per i Baschi è di Laporte il gol del momentaneo pari.

Il Siviglia torna alla vittoria: sconfitto il Deportivo 4-2 (Fonte foto: Sport.es)

Al sesto posto, in coabitazione con la squadra di Valverde, c'è il sorprendente Eibar che, al Balaidos, batte il Celta Vigo per 2-0 grazie ai gol di Kike e Pedro Leon, mentre c'è da registrare l'ennesimo infortunio al crociato per Giuseppe Rossi che dovrà stare fuori per 7 mesi dopo gli esami di questa mattina. In lotta per l'Europa League c'è anche l'Espanyol che, dopo la sconfitta di Bilbao, batte di misura il Deportivo Alaves grazie alla reti di Pablo Piatti. Ottimo momento per il Valencia di Voro che, a Granada, centra la terza vittoria consecutiva vincendo 3-1 grazie alla doppietta di Zaza ed il gol di Mina mentre vince sul velluto anche il Las Palmas che spazza via il Betis per 4-1, con le reti di Vicente Gomez, Boateng, Viera e Jese Rodriguez.

L'Eibar non smette di sognare: battuto il Celta Vigo 0-2 (Fonte foto: Sport.es)

Potrebbe riaprirsi anche la lotta salvezza visto che l'Osasuna ottiene la prima vittoria casalinga di questo campionato battendo il Leganes per 2-1. La doppietta di Sergio Leon ribalta l'iniziale vantaggio ospite con Siovas. Questa sera, come detto, chiude Real Sociedad-Sporting Gjion.