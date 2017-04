Google Plus

Barcellona, Neymar salta il Clàsico: tre giornate di squalifica

A poche ore dal tesissimo match che lo attende sul campo della Juventus, il Barcellona riceve una pessima notizia per quanto riguarda il campionato: l'ufficialità delle tre giornate di squalifica comminate a Neymar.

Il brasiliano è stato espulso nell'ultima gara di campionato, giocata dai blaugrana sul campo del Malaga e terminata con una sconfitta per 2-0, a causa di una doppia ammonizione - come da referto - ed uscendo dal campo ha ironicamente applaudito il quarto ufficiale di gara, riservandogli anche alcuni insulti con toni piuttosto accesi.

E' proprio quest'ultimo atteggiamento che costringerà O'Ney a saltare le prossime tre giornate di Liga. Il Barcellona dovrebbe esercitare tutte le opzioni possibili per far ridurre la squalifica. La doppia beffa sta nel fatto che, tra le gare che l'asso dei catalani dovrà saltare, rientra anche il Clàsico del 23 aprile sul campo del Real Madrid, la seconda del trittico di gare nelle quali Neymar dovrà scontare la squalifica. Le altre due sono le gare interne contro Real Sociedad ed Osasuna. In attesa dell'esito del ricorso, un'altra pesante tegola cade sulla testa di Luis Enrique.