LaLiga -  Il Real Madrid in trasferta a Gijon, Zidane: "Bale non ci sarà"

LaLiga - Il Real Madrid in trasferta Gijon, Zidane: "Bale non ci sarà" | Foto: Reuters

Nella 32^ giornata di Liga il Real Madrid di Zinedine Zidane vola a Gijon per raccogliere tre punti importanti nella corsa al titolo (Real a + 3 dal Barça, con una gara da recuperare). Nell'insidioso campo de El Molinón i blancos affronteranno una squadra in difficoltà ma con un enorme bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Cristiano Ronaldo e compagni dovranno tenere alta la guardia e la testa ben connessa, soprattutto dopo il successo dell'Allianz Arena nell'andata dei quarti contro il Bayern Monaco.

Zidane non potrà contare su diverse pedine con lo Sporting Gijon, come Gareth Bale: "Ha un edema al muscolo del soleo", ha dichiarato il tecnico francese nella conferenza di vigilia "Non è certamente felice per il nuovo infortunio, non sarà a disposizione. Era contento di rientrare dopo tre mesi, ma deve essere tranquillo perché sa che non è nulla di grave". Il numero 11 salterà certamente il ritorno di Champions con il Bayern mentre il dubbio è legato al recupero in vista del Clasico: "Quello che dobbiamo fare è seguirlo giorno dopo giorno e vedere come evolve la situazione. Speriamo di riaverlo presto con noi", ha detto Zidane.

In aggiunta al gallese, persistono i problemi relativi alla difesa con Raphaël Varane e Pepe ancora infortunati e Dani Carvajal fuori per squalifica. "Abbiamo delle difficoltà dietro a causa di problemi fisici, ma abbiamo comunque giocatori pronti e lavoreremo con i ragazzi a disposizione. Spero che nessun altro accusi guai muscolari", ha confessato Zizou. Chiosa finale sul momento mentale della squadra in vista del rush conclusivo della stagione: "Quello che posso dire è che vedo entusiasmo e una squadra motivata. Alleno un grande team di professionista".

Contro lo Sporting, Zidane dovrebbe puntare sui giocatori meno utilizzati per dosare al meglio le energie in vista della Coppa e del Clasico di settimana prossima. Davanti a Navas, spazio dunque a Danilo sulla destra al posto di Carvajal con Nacho, Sergio Ramos e Marcelo forzatamente in campo. Kovačić in mezzo al campo con Casemiro, James Rodríguez fungerà da collante tra i due reparti mentre Lucas Vázquez e Marco Asensio sono gli esterni. Morata unico centravanti di riferimento.

(4-2-3-1): Keylor Navas; Danilo, Nacho, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kovačić; Vázquez, James, Asensio; Morata.