Real Madrid-Barcellona, parla Zidane: "Servirà una grande prestazione", www.marca.com

Ci siamo. Manca pochissimo al fischio d'inizio del Clàsico tra Real Madrid e Barcellona e Zinedine Zidane parla alla stampa nella rueda de prensa di vigilia: "Siamo abituati a queste partite, è una gara importante per noi. C'è stanchezza ma anche tanta voglia di continuare a fare ciò che stiamo facendo" esordisce il tecnico in riferimento alla domanda su come si preparano sfide come questa.

Una vittoria potrebbe chiudere i discorsi per la corsa al titolo?: "Assolutamente no. E' una partita giocata in più ma ne mancano altre sette"; la pressione però sarà sul Barcellona, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano della Juventus ed a -3 dai Blancos con una partita in più: "Non voglio speculare sull'avversario, ci sono tre punti in palio e siamo tutti concentrati su questa partita. Vogliamo dare tutti il massimo per vincere, senza pensare né a ciò che abbiamo fatto finora né a ciò che faremo".

Guardia alta verso un avversario sempre pericoloso: "Giochiamo contro una squadra fortissima, che può far male in qualsiasi momento. Noi avremo i nostri tifosi vicini e daremo tutti il massimo per vincere", e Zidane non si vede favorito: "In partite così bisogna lottare fino alla fine, sicuramente non siamo favoriti".

Zinedine Zidane, zimbio.com

Per la prima volta il tecnico francese siederà sulla panchina del Bernabeu nel Clàsico: "E' sempre una partita speciale, come il derby. Però quando l'arbitro fischierà si dimentica tutto, ci sono sempre in palio i tre punti". Saranno fondamentali i dettagli: "Non si sa mai cosa succederà in una partita, come per esempio martedì contro il Bayern: abbiamo avuto bisogno dei supplementari dopo aver vinto l'andata. Sappiamo che i dettagli potranno decidere, voglio che i giocatori entrino in campo decisi".

Sulla formazione che scenderà in campo e su alcuni singoli dice così: "Bale sarà con noi. Si è allenato bene e vedrò domani se farlo giocare o no. Marcelo è un giocatore completo, ma quel che mi piace più di lui è il suo carattere: dà tanta energia positiva ed è un bene per il gruppo", mentre per gli avversari c'è ancora il dubbio Neymar - possibile riduzione della squalifica -: "Non è di mia competenza, non so se sia giusto che giochi. So che affronteremo una squadra intera".

Il Barcellona arriva dall'eliminazione in Champions League: "Non credo che peserà. Se pensiamo che sarà così sbagliamo. Il Barça è una grande squadra, che non sentirà la pressione del Bernabeu. Hanno dimostrato di essere forti per tutta la stagione, sappiamo che dovremo fare una grande partita".