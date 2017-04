Il Real verso il Clàsico - Zidane recupera Bale, ma Isco e Asensio scalpitano

Fonte immagine: realmadrid.com

Bale sì, Bale no? Dubbio di difficile risoluzione, ma probabilmente Zinedine Zidane, fino a ieri, avrebbe firmato per potersi anche solo porre quest'interrogativo. Il gallese è la novità della mattina in quel di Valdebebas, nell'ultimo allenamento svolto dal Real Madrid pre-Clàsico. Domani sera i Blancos possono timbrare in definitiva la conquista della Liga, mettendo sei punti (con una gara in meno) tra sé ed il Barcellona, secondo in classifica ed ospite al Bernabeu nell'appuntamento di Liga delle 20.45.

Bale aveva subito un infortunio di natura muscolare alla gamba destra nella sfida sul campo del Bayern Monaco di dieci giorni esatti fa, problema che gli ha impedito di scendere in campo nella gara di ritorno - comunque vinta dal Real. Il suo inserimento nella lista dei venti convocati per la partitissima di domani sera lascia però ben sperare, anche se la sua presenza dal primo minuto è ancora un punto di domanda, a cui deve dar risposta Zizou.

Le alternative di certo non mancano, due su tutte. La prima è rappresentata da Isco, il più quotato e forse uno dei più in forma, scintillante nello scorso turno di campionato, un po' meno contro il Bayern, gara nella quale ha brillato la seconda alternativa, ovvero Marco Asensio. Il dubbio verrà probabilmente sciolto solamente nell'ultima riunione tecnica di domani, ma è altamente probabile che, anche subentrando a gara in corso, specie se in situazione di equilibrio, Bale trovi minuti.

Il resto della formazione che Zidane dovrebbe disegnare, sembra invece abbastanza definito. Tra i pali Keylor Navas, difesa obbligata con Carvajal e Marcelo sulle corsie, Nacho al fianco di Sergio Ramos in mezzo; Pepe e Varane non sono stati convocati, ma sembrano vicini al recupero. Presente Danilo, il quale non gode di esagerata stima del proprio allenatore. Centrocampo con i soliti noti, Casemiro a dare copertura affiancato da Kroos e Modric, mentre in avanti permane il sopracitato dubbio su chi accompegnerà Cristiano Ronaldo e Benzema.

La lista completa dei convocati

Portieri - Keylor Navas, Casilla, Yanez.

Difensori - Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Danilo.

Centrocampisti - Kroos, Casemiro, Modric, James Rodriguez, Marco Asensio, Isco, Kovacic.

Attaccanti - Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema, Morata, Lucas Vazquez.

La probabile formazione