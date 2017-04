Real Madrid - Barcellona in diretta, El Clasico de La Liga 2016/17 LIVE (20.45)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Real Madrid - Barcellona, Clasico di Spagna che catalizza l'attenzione del mondo intero, e che vale una gran fetta de La Liga Santander 2016/17.

Gli umori sono opposti, non potrebbe essere altrimenti. La settimana che sta per concludersi ha lasciato in dote un bagaglio di sensazioni contrastanti, emozioni forti, cocenti delusioni e picchi di gioia. D'altronde, Real Madrid e Barcellona non sono affatto simili; differenze che si riscontrano in ogni dove; in un dettaglio insignificante, uno stile di gioco ma anche di vita, una storia parallela e vincente. E allora, non poteva essere altrimenti. Anche questa sera, quando i riflettori saranno accessi e gli obiettivi puntati, lo spettacolo unico del Clasico andrà a regalarci un mix unico: emozioni prima di tutto, gol e spettacolo - si spera - in salsa spagnola, proprio come la recente tradizione di questa sfida ci ha abituati ad attenderci.

Il Real Madrid sembra inaffondabile. I Blancos arrivano alla resa dei conti con una serie di fattori che giocano a favore: dall'umore appunto - dettato dalla settimana appena archiviata in Champions League - alla classifica, elemento indispensabile per leggere sotto ogni sfumatura questo Clasico. Presentarsi con tre punti di margine (ma con un match ancora da recuperare) è un biglietto da visita niente male, un biglietto tanto marcato da costringere il Barça con le spalle al muro. Se i catalani non sbancano il Santiago Bernabeu, il titolo di Liga è destinato ai Blancos. Con altre quattro giornate da affrontare, sarebbe altamente improbabile vedere il Real sciupare tutto; nello stesso arco di tempo però, ottenendo i tre punti oggi, il Barcellona potrebbe rinascere dalle ceneri e ritrovare in se la convinzione di una Liga ancora possibile.

La rete di Sergio Ramos nella gara d'andata. Fonte foto: bbc.co.uk

Il tentativo di 'Remuntar' anche in Liga, non va a genio al Real Madrid del genio Zinedine Zidane, diretto, - al netto di una Champions League, di una Supercoppa e di un Mondiale per club già in bacheca - verso il suo primo titolo continentale da primo allenatore. Al Real, la gioia della Liga manca da tanto, forse troppo: nelle ultime stagioni, gli allori li ha conquistati il Barcellona, intervallando il suo dominio con l'exploit dell'Atletico Madrid. Ora però, tutti i fattori sembrano favorire il Real. La classifica sorride, la condizione fisica sembra ottimale, e l'umore è alle stelle. Zidane, baciato dalla dea bendata in occasione del quarto di finale con il Bayern Monaco, conosce alla perfezione l'avversario; sottovalutare questo Barça, ferito nell'animo e nell'orgoglio dal doppio match con la Juventus, sarebbe un errore imperdonabile.

Il Real però, non ha da temere. Nelle ultime giornate, complice il difficile impegno di Champions League, i Blancos hanno trovato punti pesantissimi anche grazie ai gol dei cosiddetti "panchinari". Gente come Alvaro Morata e Isco, Campioni che sarebbero titolari ovunque eccetto che nel Real Campione di tutto. Opposto ancora all'Atletico Madrid per quel che concerne la semifinale di Champions, il club di Florentino Perez sarebbe felice di archiviare la pratica Liga già da oggi, in modo da potersi permettere di preparare il doppio impegno con i Colchoneros al meglio. I numeri parlano di un Real favorito: le ultime uscite hanno confermato le solite incertezze, ma al tempo stesso hanno ribadito la forza di un gruppo inaspettatamente compatto, capace di soffrire insieme, e marciare diretto verso un unico obiettivo: la vittoria.

Ronaldo, mattatore in Champions. Ha raggiunto le 100 reti nella competizione. Fonte foto: the indian express

Incendiata dalla vicenda legata a Neymar, la vigilia del Barcellona non è stata di certo tra le più ortodosse. I catalani, imbrigliati in modo eccezionale dalla difesa juventina, hanno abbandonato il palcoscenico della Champions League tra le lacrime, rimarcando una volta di più la sensazione che questo Barça manchi in qualche elemento chiave. Non stiamo parlando ne di qualità individuali, ne complessive certo; a mancare, sino ad oggi, è stata una certa organizzazione di gioco, un piano b mai apparso tra i sogni di un Luis Enrique con la valigia in mano, al suo ultimo Clasico di carriera. Le problematiche sono molte, e notizia di questa mattina, anche sul fronte Neymar le notizie non sono incoraggianti.

In una nota apparsa sugli account social del Barcellona, il club ha confermato che Neymar Jr non verrà convocato per il match con il Real Madrid. La decisione, per certi versi ovvia, era divenuta più incerta nella giornata di ieri, quando il Barça aveva cercato in tutti i modi di annullare la squalifica al brasiliano per presentarlo sul campo del Bernabeu. Il tentativo, in realtà, si è risolto in un nulla di fatto. Neymar non scenderà in campo, e stavolta sì, Lucho dovrà inventarsi qualcosa all'altezza per non incappare nell'ennesimo scivolone. I numeri esterni del Barcellona infatti, evidenziano le gravi lacune dei catalani, a vuoto nelle ultime due - decisive uscite - di Malaga e Torino. Per riaprire La Liga, servirà qualcosa di eccezionale; qualcosa che è nelle corde sopite di un club come quello culé.

La delusione del Barça dopo l'eliminazione dalla Champions. Fonte foto: la stampa

Non dovrebbe discostarsi dall'undici anti Bayern Monaco Zinedine Zidane. L'allenatore francese, in questi tre giorni ha ricevuto ottime notizie da Gareth Bale, di nuovo a disposizione e pronto per ricomporre il tridente dei sogni con Benzema e Ronaldo. Il gallese è stato provato titolare, e il suo ritorno dal 1' appare molto probabile. L'ultima parola però, spetta a Zidane che potrebbe scegliere di preservare l'11 in vista di un finale di stagione infuocato. Nel caso in cui Bale dovesse partire dalla panchina, è ballottaggio tra Isco e Asensio per una maglia da titolare. A centrocampo, nessun dubbio per Zidane: Casemiro sarà il playmaker, con Kroos e Modric ai suoi fianchi. In difesa, confermata la terza linea di martedì: Marcelo e Carvajal sulle corsie, Ramos e Nacho centrali.

REAL MADRID: (4-3-3): Navas; Marcelo, Nacho, Ramos, Carvajal; Modric, Casemiro, Kroos; Ronaldo, Benzema, Bale. All. Z. Zidane.

Ronaldo osserva Messi danzare sul pallone. Fonte foto: rtl.fr

Detto dell'assenza, confermata e pesantissima di Neymar, il Barcellona giunge nella tana del nemico carico di interrogativi. Luis Enrique, che deve rinunciare anche a Mathieu e al jolly Rafinha, - riabbraccia Arda Turan abile e arruolabile, ma ovviamente non al meglio - sembra stia calcando due diverse strade. Una prima, più logica, porterebbe al 3-4-3 adottato nell'ultimo periodo. In tal caso, Iniesta verrebbe avanzato nel tridente con Messi e Suarez, mentre a centrocampo, sugli esterni, toccherebbe a Jordi Alba e Sergi Roberto. In mezzo Rakitic e Busquets, mentre il terzetto di difesa vedrebbe Piqué con Mascherano e Umtiti. Una seconda ipotesi invece, porta al solito 4-3-3. In questo caso, Paco Alcacer, Denis Suarez e André Gomes entrerebbero in ballo per un posto dal primo minuto. In questo caso, Umtiti sarebbe sacrificato, con Alba e Roberto spostati sulla terza linea.

BARCELLONA: (3-4-3): Ter Stegen; Umtiti, Mascherano, Piqué; Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Sergi Roberto; Iniesta, Suarez, Messi. All. L. Enrique.

La delusione di Messi dopo il pari di Ramos, nel match d'andata. Fonte foto: skysports.com

Il ricordo di quanto accaduto all'andata, è ancora nella memoria di blaugrana e Madridisti. I primi, gelati nel tempo di recupero dal solito Ramos, sono stati costretti a masticare amaro. I secondi invece, grazie al Capitano goleador, riuscirono a mantenere la loro imbattibilità (poi interrotta qualche tempo più tardi dal Siviglia). Quel gol però, la rete dell'1-1 arrivata dopo quella di Suarez, oggi potrebbe risultare più che mai decisiva. In chiave volata finale, il Barcellona spera di operare lo stesso scherzo al Real, magari cercando di emulare la prestazione 'monstre' dello scorso anno. Al Barnabeu finì 0-4 per i catalani, scintillanti con i loro tenori Neymar, Suarez e Iniesta.