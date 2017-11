Barcellona - Pronti 100 milioni per pagare la clausola di Griezmann (Fonte foto: Sito ufficiale Atletico Madrid)

Sabato giocherà contro il Real per la stracittadina di Madrid ma, il prossimo anno, potrebbe essere uno dei protagonisti del Clasico di Spagna. Stiamo parlando di Antoine Griezmann e dell'interesse del Barcellona nei suoi confronti che, col passare dei giorni, diventa sempre più forte. I contatti tra il club catalano e l'Atletico Madrid c'erano già stati questa estate ma il presidente Bartomeu ha preferito non andare oltre vista l'impossibilità di fare mercato da parte della compagine allenata da Simeone. L'estate prossima, però, tutto sarà diverso perché i Colchoneros avranno il mercato sbloccato e il valore della clausola di Griezmann passerà da 200 a 100 milioni, prezzo più che accessibile per una squadra come il Barcellona.

Operazione complicata ma "viva" visto che l'estate scorsa il giocatore era molto vicino al Manchester United, trattativa poi saltata proprio a causa di Griezmann che ha scelto di restare dalle parti del Metropolitano per non complicare i piani del club. Il classe 91' sta affrontando la sua quarta stagione con la maglia dell'Atletico anche se l'inizio è stato abbastanza deludente per un giocatore della sua caratura, con tre reti segnate in tredici presenze. In totale, però, il bottino è importante, 86 reti fatte in 173 presenze, di cui 26 la scorsa stagione. Se dalle parti di Barcellona spingono per la buona riuscita dell'operazione, in Francia hanno già la certezza che il calciatore abbia detto sì al trasferimento, una sorta di pre-accordo stipulato l'estate scorsa dopo la chiamata del Barcellona all'Atletico.

Di diverso avviso il presidente dei Colchoneros Cerezo che ha rilasciato queste dichiarazioni nella giornata di ieri: "Griezmann è un giocatore dell’Atletico penso che lo sarà per molto tempo e non sto mentendo. Per lui non è un momento di forma particolarmente brillante ma per i calciatori è normale avere oscillazioni di rendimento. Tutto sommato, posso dire che adesso sta bene". Tutto sarà comunque rimandato alla prossima estate con il Barcellona pronto a tuffarsi sul mercato con decisione. Oltre a Griezmann c'è anche il solito Coutinho ma difficilmente arriveranno entrambi, come riporta il quotidiano Sport. Sarà un'estate molto calda perché un nuovo trio potrebbe prendere forma dalle parti del Camp Nou.