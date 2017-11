Liga - Aduriz risponde a Trigueros: 1-1 tra Athletic Bilbao e Villarreal

Termina 1-1 il posticipo della dodicesima giornata di Liga tra Athletic Bilbao e Villarreal. Un pari, quello del San Mames, che scontenta un po' tutti visto l'andamento della sfida con gli ospiti che falliscono un rigore con Trigueros ma alla mezz'ora passano sempre con il numero 14 che riscatta l'errore dal dischetto. Nella ripresa i baschi cambiano marcia, si divorano due palle gol clamorose e al 77' pareggiano con il solito Aduriz. Nel finale rimpianti per gli ospiti con Cheryshev che fallisce il gol vittoria calciando a lato da pochi metri. Con questo pareggio la squadra di Ziganda resta in cattive acque con 12 punti mentre quella di Calleja sale a quota 21.

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per l'Athletic Bilbao con Williams, Raul Garcia e Cordoba a supporto di Aduriz mentre il Villarreal risponde col 4-3-1-2 con Fornals dietro la coppia d'attacco composta da Bacca e Bakambu.

Parte subito forte il Bilbao che al 6' si rende subito pericoloso con Aduriz che, sugli sviluppi di un cross di Balenziaga, stacca di testa ma manda alto non di molto. Poco dopo ancora padroni di casa in avanti sempre con Aduriz che entra in area e calcia in diagonale ma la sua conclusione si perde a lato. I ritmi non sono altissimi ma il Villarreal col passare dei minuti prende campo e al 20' ha l'occasione per andare in vantaggio perché Iturraspe stende Costa in area procurando il calcio di rigore: dal dischetto, però, Tirigueros si fa ipnotizzare da Kepa.

La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 28' gli ospiti passano in vantaggio con Manu Trigueros che raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e col piatto destro batte Kepa, 0-1. Poco dopo il Submarino Amarillo va ad un passo dal raddoppio con Bacca che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, si coordina a conclude in acrobazia ma Kepa vola e salva i suoi. E' l'ultimo sussulto di una prima frazione che si chiude con il vantaggio degli ospiti.

Nella ripresa parte bene la squadra di casa con Balenziaga che mette al centro per l'accorrente Raul Garcia che calcia col sinistro, ma non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Dall'altra parte Rodrigo Hernandez si rende pericoloso con un destro dai venticinque metri ma Kepa blocca in due tempi. Al 50' Baschi ad un passo dal pareggio con Aduriz che, dall'interno dell'area, calcia a giro col mancino ma la sfera si stampa sull'incrocio dei pali. Ziganda, dopo dieci minuti del secondo tempo, si gioca subito il doppio cambio inserendo Susaeta e Mikel Rico per Cordoba e San Josè e al 65' il Bilbao va ad un passo dal pareggio con Raul Garcia che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, calcia da pochi passi col destro ma Barbosa respinge in qualche modo.

Poco più tardi è il turno di Nunez che, da corner, gira col destro al volo ma la sfera termina fuori di nulla. L'Athletic spinge e al 77' pareggia con Aduriz che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, stacca di testa e insacca per l'1-1. I padroni di casa continuano a premere per completare la rimonta ma al 92' è il Villarreal ad andare a un passo dal gol con Cheryshev che si presenta davanti a Kepa ma calcia fuori. E' l'ultima emozione della sfida: al San Mames Athletic Bilbao e Villarreal pareggiano 1-1.