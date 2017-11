Liga - Vincono Barcellona e Valencia, senza reti il derby di Madrid (Fonte foto: Sito ufficiale Liga)

Questa sera, con Eibar-Betis, si chiuderà la dodicesima giornata di Liga. Un turno particolarmente favorevole a Barcellona e Valencia che, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, volano in classifica: i catalani vincono 3-0 in casa del Leganes centrando l'undicesimo successo in dodici partite grazie alla doppietta di Suarez e la rete di Paulinho. Tengono il passo gli uomini di Marcelino che passano 2-0 sul campo dell'Espanyol grazie alle reti, nella ripresa, di Kondogbia e Santi Mina. Quattro i punti che separano le due compagini e domenica, come detto, ci sarà lo scontro diretto al Mestalla. Prima, però, Messi e compagni saranno impegnati in Champions League in casa della Juventus.

Fonte foto: Sito ufficiale Liga

Dietro la coppia Barcellona-Valencia c'è il vuoto visto che il derby di Madrid, appuntamento clou del dodicesimo turno, ha deluso le aspettative con uno 0-0 che ha allontanato ancora di più Atletico e Real dalla vetta: adesso sono dieci i punti di distacco dal Barcellona, mai nessuna squadra è riuscita a recuperare tale divario nella storia della Liga. Le due squadre torneranno in campo in Champions con gli uomini di Simeone che ospiteranno la Roma mentre quelli di Zidane voleranno a Cipro per giocare contro l'Apoel Nicosia. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, invece, torna al successo il Siviglia che batte 2-1 il Celta Vigo grazie ai gol di Muriel e Nolito che ribaltano l'iniziale vantaggio galiziano di Gomez.

Fonte foto: Sito ufficiale Liga

Termina in parità il posticipo domenicale tra Athletic Bilbao e Villarreal con gli ospiti che, dopo aver fallito un rigore con Trigueros, passano in vantaggio sempre con il numero 14 ma, nella ripresa, arriva il pareggio del solito Aduriz. Pareggia anche la Real Sociedad che non va oltre l'1-1 sul campo del Girona con Stuani che risponde a Willian Josè. Gran balzo in avanti per il Getafe che stritola l'Alaves 4-1 grazie alla doppietta di Angel e i gol di Molina e Bergara mentre Santos segna nel finale solo per le statistiche. Neo-promosse scatenate in questo primo scorcio di stagione, anche il Levante vince e lo fa con merito sul campo del Las Palmas grazie alle reti, nel secondo tempo, di Doukoure e Jason. Nelle zone basse della classifica vittoria di fondamentale importanza per il Malaga che si impone per 3-2 contro il Deportivo La Coruna grazie ai gol di Rosales, Castro e Baston che ribaltano gli ospiti, passati in vantaggio due volte con Perez e Schar. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI DELLA DODICESIMA GIORNATA

Athletic Bilbao-Villarreal 1-1

Las Palmas-Levante 0-2

Espanyol-Valencia 0-2

Malaga-Deportivo La Coruna 3-2

Atletico Madrid-Real Madrid 0-0

Siviglia-Celta Vigo 2-1

Leganes-Barcellona 0-3

Getafe-Alaves 4-1

Girona-Real Sociedad 1-1

Eibar-Betis Oggi alle 20.45

LA CLASSIFICA DOPO DODICI GIORNATE

Barcellona 34

Valencia 30

Real Madrid 24

Atletico Madrid 24

Siviglia 22

Villarreal 21

Real Sociedad 18

Betis* 17

Leganes 17

Girona 16

Getafe 16

Levante 15

Celta Vigo 14

Espanyol 13

Athletic Bilbao 12

Deportivo La Coruna 11

Eibar* 8

Malaga 7

Alaves 6

Las Palmas 6