Liga, 13^ giornata. Serata di gala al Mestalla tra Valencia e Barça, il Real insegue con il Malaga

Giocatori del Valencia festeggiano contro l'Espanyol. Fonte: LaLiga.es

Buona la tre giorni europea per le squadre spagnole che, tra Champions ed Europa League, hanno raccolto risultati soddisfacenti. Vittorie per Real e Atletico Madrid, Real Sociedad, Villarreal e Athletic Bilbao, pareggi per Barcellona e Siviglia. Chi non disputa le coppe europee è il Valencia di Marcelino Garcia Toral, protagonista però in Liga, e che nella tredicesima giornata al via oggi, incontrerà domenica sera al Mestalla la capolista Barça, in un match attesissimo. Il Real Madrid tornerà invece al Bernabeu per affrontare il Malaga dell'ex Michel, mentre l'Atletico di Simeone sarà impegnato in trasferta contro il Levante. Tutta da seguire la sfida del Madrigàl tra Villarreal e Siviglia, due squadre che lottano per un posto in Europa, mentre il resto del turno prevede occasioni di riscatto per squadre in difficoltà, come Betis Siviglia, Real Sociedad ed Espanyol. Il programma completo:

Venerdì 24 novembre. Ore 21. Celta Vigo - Leganès. Un Celta dall'andamento a singhiozzo (14 punti) ospita al Balaidos un Leganès reduce da tre sconfitte consecutive ma comunque a metà classifica (17 punti). Sergi Gomez e Roncaglia out per Unzue, che però ha a disposizione l'attacco titolare, mentre il Leganès è orfano di Ruben Perez: Amrabat di punta.

Sabato 25 novembre. Ore 13. Alavès - Eibar. Derby basco a Mendizorroza: se la settimana scorsa gli uomini di Gianni De Biasi (6 punti) sono stati travolti dal Getafe, l'Eibar (11) ha invece spazzato via a Ipurua il Betis Siviglia. E' già uno scontro salvezza, che le due squadre si giocano con le rispettive certezze: 5-3-2 per i padroni di casa, 4-4-2 per gli ospiti, con i ritrovati Kike Garcia e Sergi Enrich in attacco.

Ore 16.15. Real Madrid - Malaga. I merengues, terzi a 24 punti, vogliono accorciare su una tra Barcellona e Valencia vincendo in casa contro un Malaga (7 punti) reduce da una bella vittoria contro il Deportivo La Coruna a La Rosaleda. Dubbio Marco Asensio per Zidane, che rispetto a Nicosia dovrebbe riproporre Isco e Casemiro, con Vallejo che si gioca una chance in difesa (dubbio Sergio Ramos, Nacho squalificato). Andalusi privi ancora di Kuzmanovic, Fede Ricca e Miguel Torres, con Penaranda e Roland di punta. Sugli esterni possibile occasione per Javi Ontiveros, mentre il Chory Castro è confermatissimo a sinistra.

Ore 18.30. Betis Siviglia - Girona. Momenti opposti per Betis e Girona: gli andalusi (17 punti) non vincono da tre giornate, i catalani (16) sono imbattuti da quattro turni. Al Benito Villamarin gli uomini di Quique Setièn sono chiamati a svoltare con Sanabria trascinatore in attacco e Fabian a centrocampo, mentre il Girona deve fare ancora a meno di Pere Pons, ma può contare sulla vena realizzativa di Stuani e sulla verve di Portu.

Ore 20.45. Levante - Atletico Madrid. Il Levante di Muniz Lopez si è rialzato alle Canarie, e ora è di nuovo tranquillo a 15 punti, mentre l'Atletico è nella stessa situazione del Real dopo il derby del Wanda Metropolitano (24 punti). Al Ciutat di Valencia padroni di casa ancora senza Alex Alegria, Ivan Lopez e Lerma, mentre Simeone deve fare a meno di Juanfran: spazio a Gimenez, in attacco confermato Griezmann dopo il gran gol alla Roma. Al suo fianco Correa, altra chance per Carrasco.

Domenica 26 novembre. Ore 12. Deportivo - Athletic Bilbao. 11 e 12 punti per galiziani e baschi, alle prese con una Liga davvero complicata. L'Athletic ha appena compiuto una gran rimonta in Europa League contro l'Herta Berlino, e si presenta al Riazòr con l'obbligo di fare punti, mentre il Depor è reduce da due sconfitte consecutive, e deve trovare il modo di far convivere Lucas Perez e Florin Andone.

Ore 16.15. Real Sociedad - Las Palmas. Stoppata a Girona, la Real Sociedad di Eusebio Sacristan (18 punti) torna sul prato amico dell'Anoeta per far punti contro un Las Palmas in evidente crisi (6 punti). Dubbio Zurutuza per i baschi, che per il resto dovrebbero affidarsi all'undici che sta dando maggiori garanzie al loro allenatore, con Januzaj, Willian Josè e Oyarzabal di punta. Isolani che provano a proporre un 4-1-4-1 per uscire dalle difficoltà.

Ore 18.30. Villarreal - Siviglia. Il Siviglia è quinto a 22 punti, galvanizzato dalla gran rimonta sul Liverpool in Champions League. Gli uomini del Toto Berizzo devono ora uscire indenni dal Madrigal per coltivare ambizioni da primi quattro posti. Muriel favorito su Ben Yedder in attacco, con Correa, Banega e Sarabia alle sue spalle. Submarino Amarillo a 21 punti, con Calleja che conferma il suo rombo: Bacca e Bakambu davanti, Fornals a supporto.

Ore 20.45. Valencia - Barcellona. Seconda e prima in classifica, rispettivamente a 30 e 34 punti, si sfidano nel catino ribollente del Mestalla. Gara che vale mezza Liga, secondo Ernesto Valverde, che ritrova Leo Messi dal primo minuto, pensa all'ex Paco Alcacer per completare il tridente, rimpiazza Piquè con Vermaelen e conferma il centrocampo titolare. Nessuna novità invece per Marcelino, eccezion fatta per il possibile inserimento di Gabriel Paulista al posto di Murillo. Zaza e Rodrigo compongono il duo di punta, con Santi Mina pronto a subentrare.

Lunedì 27 novembre. Ore 21. Espanyol - Getafe. Due sconfitte consecutive per l'Espanyol di Quique Sanchez Flores, ora a soli 13 punti in classifica, impegnato al Cornellà El Prat contro un Getafe che invece prosegue la sua stagione solida da metà classifica (16 punti). Padroni di casa con la possibile novità di Sergio Garcia in avanti, mentre gli ospiti si affidano ancora al duo formato da Molina e Angel.