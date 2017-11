Atletico Madrid - Trasferta insidiosa sul campo del Levante

La vittoria con la Roma - 2-0, un gioiello di Griezmann a spezzare l'inerzia - consente a Simeone di prolungare la permanenza in coppa. L'Atletico, a una tornata dal termine, è ancora in corsa, anche se non artefice del proprio destino. Occorre battere il Chelsea - impresa già difficile di suo - ed attendere notizie dall'Olimpico, dove la citata Roma fronteggia il Qarabag. In caso di pari o sconfitta dei giallorossi e contemporaneo successo biancorosso, Atletico agli ottavi. Ora è però tempo di tornare al campionato e anche qui la situazione è scomoda. Simeone si trova in terza posizione, in coabitazione con il Real, alle spalle di Valencia e soprattutto Barcellona. Dieci punti, questo il ritardo dal vertice.

In Liga, Atletico imbattuto, ma spesso contratto. Sono sei i pareggi in dodici uscite, solo quattro volte la squadra del cholo ha segnato più di una rete. Numeri che certificano le difficoltà di costruzione e finalizzazione e al contempo confermano la straordinaria tenuta della formazione di Madrid. La trasferta sul campo del Levante si presenta perciò carica di significato, per i precedenti - ostili a Simeone - e per la condizione del gruppo - di certo fiaccato dai 90 minuti di Champions. Il Levante scende in campo senza particolari timori, forte di una classifica soddisfacente. 15 punti, solo tre sconfitte, un percorso positivo. Pari con Valencia e Real, l'obiettivo è sgambettare anche l'Atletico.

Juanfran non recupera, Simeone adatta quindi Gimenez in corsia, con Godin al centro insieme a Savic - anche quest'ultimo può spostarsi sull'esterno. Gabi e Saul formano la cerniera mediana con Thomas. Da valutare, poi, la posizione di Koke e Correa. I due possono alzarsi quasi sulla linea di Griezmann, formando una specie di tridente. In alternativa, Koke può avvicinarsi ai tre di mezzo, ampliando il comparto e mutando il modulo in un canonico 4-4-2.

Muniz, aldilà degli elogi di rito, non intende arretrare, anzi punta a ben figurare e a strappare almeno un punto. Dopo la W con il Las Palmas - 0-2 - molte conferme. 4-3-3, con Morales e Jason a supporto di Enes Unal. Bardhi e Doukouré ai lati di Campana a centrocampo.

Fischio d'inizio alle 20.45.