Barcellona - Ufficiale il rinnovo di Leo Messi fino al 2021 (Fonte foto: Sito ufficiale Barcellona)

Poco fa è arrivata la tanto attesa notizia da parte di tutti i tifosi del Barcellona: Leo Messi ha rinnovato il suo contratto con il club catalano fino al 2021. La notizia, pubblicata qualche minuto fa sul sito ufficiale del Barca, sta rimbalzando su tutti i quotidiani del mondo come la clausola rescissoria dell'argentino pari a 700 milioni di euro. Dopo aver ricevuto la sua quarta Scarpa D'Oro dunque, la Pulce può festeggiare anche il rinnovo del contratto con il suo unico club europeo, una storia d'amore e di trofei illimitati che proseguirà almeno per altri quattro anni.

Con questo rinnovo Messi arriverà a giocare almeno 17 stagioni con la casacca del Barcellona, fino ad ora l'argentino ha giocato 602 partite mettendo a segno 523 reti. Bacheca illimitata per lui che ha vinto quattro Champions League, otto campionati spagnoli, tre Supercoppe Europee, tre Mondiali per club, cinque coppe di Spagna e sette supercoppe spagnole. Oltre ai trofei di squadra anche quelli individuali con cinque Palloni D'Oro e quattro Scarpe D'Oro più svariati record sempre con il Blaugrana cucito addosso. Una storia nata nel lontano 2000 quando alcuni emissari del club catalano si accorsero suo talento sconfinarono e lo portano dalle parti del Camp Nou. Il 16 ottobre 2004 l'esordio ufficiale in prima squadra e il 1 maggio del 2005 la prima rete contro l'Albacete su assist di Ronaldinho, un passaggio di consegne.

Quel ragazzino con i capelli lungi e una capacità di trattare il pallone fuori da ogni logica adesso ha 30 anni, la barba folta e i capelli corti ma la stessa voglia di un tempo. Quella voglia che lo spinge ad andare oltre i propri limiti, a superarsi di giorni in giorno, di scavalcare la storia per tramutarla in leggenda. Adesso il rinnovo del contratto fino al 2021, poi si vedrà e il ritiro è ancora lontano. Per fortuna.