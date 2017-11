Liga - Jordi Alba risponde a Rodrigo: 1-1 tra Valencia e Barcellona

Termina senza nessun vinto e senza nessun vincitore Valencia-Barcellona, match clou della tredicesima giornata di Liga. Al Mestalla finisce 1-1 un bellissimo match in cui succede quasi tutto nella ripresa con i padroni di casa che passano in vantaggio con Rodrigo, ma Jordi Alba pareggia i conti a dieci dalla fine. Recrimina il Barcellona per un gol non concesso a Messi nella prima frazione di gioco, con il pallone oltre la linea della porta di Neto. Con questo pareggio restano sempre quattro i punti di distacco tra le due squadre con la compagine di Valverde che sale a 35, mentre quella di Marcelino a 31.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Valencia con la coppia d'attacco composta da Rodrigo e Zaza. Modulo speculare per il Barcellona con Messi, fresco di rinnovo, e Suarez a comporre il reparto offensivo.

Parte forte il Barcellona che al 4' si rende subito pericoloso con Paulinho che ci prova col destro dalla distanza, ma Neto alza in corner. Poco dopo ci prova Rakitic che carica il destro dal limite ma l'ex Fiorentina blocca senza problemi. Il canovaccio tattico della sfida è chiaro con la squadra di Valverde che fa la partita mentre gli ospiti aspettano provando a sfruttare i contropiedi ma le occasioni latitano nella prima metà della prima frazione. Al 30', però, proteste vibranti del Barcellona con Messi che calcia col piatto dal limite, Neto si lascia sfuggire il pallone riprendendolo oltre la linea ma l'arbitro lascia proseguire clamorosamente.

Poco dopo ancora Messi protagonista, ma la sua punizione termina tra le bracia di Neto. Al 39' ancora Barca pericoloso con Iniesta che, dopo una serie di passaggi nello stretto con Messi, calcia col destro dal limite ma Neto c'è. Poco dopo Messi imbecca Suarez che entra in area e calcia col destro ma l'estremo di casa si oppone con i piedi. Nel finale di tempo primo acuto del Valencia con una rasoiata di Kondogbia, dal limite, che termina a lato non di molto. La prima frazione si chiude senza reti.

Nella ripresa parte meglio il Valencia che al 51' si fa vedere con un diagonale mancino di Zaza, palla di poco a lato. Risponde subito il Barca con un colpo di testa di Vermaelen, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che termina alto sopra la traversa. Al 57' padroni di casa vicinissimi al vantaggio con Guedes che parte da sinistra, entra in area e calcia col mancino ma Ter Stegen si oppone con il corpo e salva. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 60' il Valencia passa con Gayà che, servito da Guedes, mette al centro per Rodrigo che anticipa tutti e insacca, 1-0. Valverde inserisce subito Deulofeu e Denis Suarez per Rakitic e Iniesta e al 76' il Barcellona va vicino al pareggio con Suarez che calcia col destro dal limite ma Neto allontana in tuffo.

Valverde si gioca anche la carta Vidal e all'82' il Barcellona pareggia con Messi che illumina per Jordi Alba il quale, col mancino al volo, batte Neto per l'1-1. Nel finale prova a vincerla il Barca ma l'occasione più ghiotta ce l'ha il Valencia con Zaza che, sugli sviluppi di un cross da destra, calcia col mancino al volo ma non trova la porta. E' l'ultima emozione del match: termina 1-1 Valencia-Barcellona con i punti di distacco tra le due squadre che restano sempre quattro.