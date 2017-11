Liga - Barcellona e Valencia pareggiano, vincono Real Madrid e Atletico

Liga - Pareggiano Barcellona e Valencia, vincono Real Madrid e Atletico

Questa sera il posticipo tra Espanyol e Getafe chiuderà la tredicesima giornata di Liga. Un turno spettacolare a cominciare dal match clou, Valencia-Barcellona: 1-1 al Mestalla dove accade quasi tutto nella ripresa con i padroni di casa che passano in vantaggi con Rodrigo ma, nel finale, arriva il pareggio dei catalani con Jordi Alba. Recrimina, giustamente, la squadra di Valverde per un gol netto non concesso a Messi nella prima frazione di gioco. Le due squadre, comunque, restano imbattute in classifica e sempre a quattro punti di distanza l'una dall'altra. Rosicchia due punti il Real Madrid che torna a vincere e lo fa battendo 3-2 il Malaga al termine di un'altra partita sofferta in questo campionato: i padroni di casa passano due volte in vantaggio con Benzema e Casemiro ma vengono raggiunti da Rolan e Castro prima del gol vittoria di Ronaldo che, prima sbaglia il rigore, e poi insacca sulla respinta.

Fonte foto: Sito ufficiale Liga

Torna al successo anche l'Atletico Madrid che demolisce il Levante 0-5 grazie alle doppiette di Griezmann e Gameiro e l'autorete di Rober in avvio di match. Con questo successo la squadra di Simeone sale al terzo posto in classifica scavalcando il Real grazie alla migliore differenza reti. Altra rimonta epica del Siviglia che, al Madrigal, batte 3-2 il Villarreal: partita bellissima con i padroni di casa che vanno avanti di due reti grazie al solito Bakambu e Bacca ma gli andalusi prima pareggiano nel giro di un minuto, con Vazquez e Lenglet, poi trovano il gol vittoria grazie al rigore di Banega nell'ultimo quarto d'ora di partita. Non ne approfitta, però, la Real Sociedad che non va oltre il 2-2 casalingo contro il Las Palmas: i padroni di casa vanno sotto per mano di Tana, rimontano con Willian Josè e Januzaj ma Viera permette ai suoi di uscire con un punto dall'Anoeta.

Fonte foto: Sito ufficiale Liga

Stesso risultato anche in quel di Siviglia dove Betis e Girona danno spettacolo con gli ospiti che passano in vantaggio con Portu, Guardado pareggia i conti e nel finale accade di tutto con i catalani che tornano avanti sempre con Portu ma i padroni di casa, all'ultimo respiro, pareggiano grazie a Tello. Quattro gol anche al Riazor dove Deportivo La Coruna e Athletic Bilbao pareggiano 2-2 con gli ospiti che vanno due volte in vantaggio con Susaeta e Williams ma i padroni di casa ribattono colpo su colpo grazie a Schar e Adrian. Successo di misura, ma importantissimo, per il Celta Vigo che batte il Leganes grazie al gol di Aspas mentre l'Eibar vince 2-1 sul campo dell'Alaves grazie alle reti di Jordan e Charles che rendono vano il gol di Burgui per i padroni di casa. Di seguito risultati e classifica.

I RISULTATI DELLA TREDICESIMA GIORNATA

Valencia-Barcellona 1-1

Levante-Atletico Madrid 0-5

Real Madrid-Malaga 3-2

Villarreal-Siviglia 2-3

Deportivo La Coruna-Athletic Bilbao 2-2

Real Sociedad-Las Palmas 2-2

Betis-Girona 2-2

Alaves-Eibar 1-2

Celta Vigo-Leganes 1-0

Espanyol-Getafe Oggi alle 21.00

LA CLASSIFICA DOPO TREDICI GIORNATE

Barcellona 35

Valencia 30

Atletico Madrid 27

Real Madrid 27

Siviglia 25

Villarreal 21

Real Sociedad 19

Betis 18

Celta Vigo 17

Girona 17

Leganes 17

Getafe 16

Levante 15

Eibar 14

Athletic Bilbao 13

Espanyol 13

Deportivo La Coruna 12

Malaga 7

Las Palmas 7

Alaves 6