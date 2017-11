Liga, Real Madrid verso Bilbao tra le polemiche

Dani Ceballos contro il Fuenlabrada. Fonte: LaLiga.es

La gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Copa del Rey contro il Fuenlabrada non ha fatto altro che alimentare nuovi dubbi sul Real Madrid di Zinedine Zidane, salvatosi per 2-2 al Santiago Bernabeu grazie a una doppietta di Borja Mayoral, seguita dal provvidenziale ingresso in campo di Gareth Bale. Proprio il gallese sarà però assente in una trasferta chiave del week-end di Liga, domenica sera a San Mamès contro l'Athletic Bilbao. Questi i temi e le ultime notizie dall'ambiente della Casa Blanca.

- Il Plan B non funziona. Theo Hernandez, Dani Ceballos e Marcos Llorente sono tutti nel centro del mirino. Giovani e talentuosi, non hanno sinora rispettato le aspettative, confermando al mondo intero quanto sia difficile vestire la camiseta del Real Madrid. Contro il Fuenlabrada è andata meglio a Borja Mayoral, autore di una doppietta, mentre Jesus Vallejo è stato oggi escluso da Zidane dalla lista dei convocati per il prossimo Mondiale per Club. Appena rientrato Mateo Kovacic, il più pronto per rimpiazzare uno dei tre titolari di centrocampo.

- Porta aperta. Se Kiko Casilla aveva lasciato il Bernabeu sabato contro il Malaga con una papera sul sinistro del Chory Castro, il rientrante Keylor Navas ha pasticciato sul primo gol del Fuenlabrada. Recuperato, il costaricense dovrebbe partire titolare a Bilbao, ma intanto si infittiscono le voci che vogliono proprio il portiere dei baschi, Kepa, come nuovo estremo difensore del futuro Real.

- Carvajal in dubbio, Sergio Ramos in maschera. Tornato in campo da un paio di settimane, Dani Carvajal non si è allenato nemmeno oggi in gruppo, e la sua presenza nei Paesi Baschi è in discussione. Al suo posto, allertati Nacho e Achraf, con Sergio Ramos che rientrerà al centro della difesa insieme a Raphael Varane, con tanto di maschera protettiva sul volto dopo la frattura al setto nasale subita nel derby, regalino di Lucas Hernandez.

- Bale fuori per precauzione. Il gallese, "eroe" della sfida con il Fuenlabrada (zampino di classe per i due gol di Borja Mayoral) sarà lasciato precauzionalmente a riposo da Zidane, in vista dei prossimi impegni del Real Madrid, in Champions contro il Borussia Dortmund (a qualificazione già acquisita) e in casa contro il Siviglia. A San Mamès spazio dunque a Isco (difficile l'impiego di Marco Asensio), a supporto delle due punte Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, a caccia di continuità.