Liga, 14^ giornata. Real a San Mamès, Barça e Valencia per proseguire la corsa

Fonte: LaLiga.es

Il guizzo di Jordi Alba, su assist meraviglioso del solito Leo Messi, ha frenato gli entusiasmi del Valencia, in una Liga che vede il Barcellona di Ernesto Valverde ancora saldamente al comando. Al termine di una settimana dedicata alla Copa del Rey, i blaugrana scenderanno in campo in casa contro il Celta Vigo, mentre gli uomini di Marcelino saranno di scena al Coliseum Alfonso Perez contro il Getafe. Ma il big match della quattordicesima giornata è rappresentato dalla sfida tra due squadre in difficoltà, l'Athletic Bilbao e il Real Madrid, una contro l'altra a San Mamès. Interessante anche l'impegno dell'Atletico di Simeone, al Wanda Metropolitano contro la Real Sociedad, e del Siviglia del Toto Berizzo, al Sanchez-Pizjuan contro il Deportivo La Coruna. Diversi gli scontri salvezza. Il programma completo:

Venerdì 1 dicembre. Ore 21. Malaga - Levante. Dopo aver sfiorato il colpo al Santiago Bernabeu, il Malaga di Michel (7 punti) deve riprendere la sua corsa a La Rosaleda, contro un Levante più tranquillo in classifica (15). Andalusi con il sistema di gioco visto a Madrid (Baysse centrale difensivo), valenciani con Jason, Bardhi, Morales alle spalle di Enes Unal.

Sabato 2 dicembre. Ore 13. Barcellona - Celta Vigo. Il Barça ritrova l'ex Unzue al Camp Nou. Blaugrana ancora imbattuti in Liga, con 35 punti e primo posto consolidato, galiziani a singhiozzo a quota 17, trascinati da Iago Aspas. Possibile il ritorno dal primo minuto di Sergi Roberto per Valverde, che conferma il centrocampo titolare e pensa a Paco Alcacer di punta. Celta senza lo squalificato Jonny, ma con Sisto e Maxi Gomez pericoli offensivi.

Ore 16.15. Atletico Madrid - Real Sociedad. La bella vittoria contro il Levante ha rilanciato i colchoneros (27 punti), costretti a confermarsi in casa contro i baschi della Real Sociedad (19 punti, senza vittorie da due turni). Ospiti reduci dal disastro in Copa del Rey, con Elustondo per Diego Llorente. Simeone conferma invece Kevin Gameiro dopo le ultime uscite, al fianco di Griezmann, con Correa in vantaggio su Carrasco. Vrsalijko potrebbe prendere il posto di Juanfran.

Ore 18.30. Siviglia - Deportivo La Coruna. La gran vittoria del Madrigàl ha fatto volare in classifica il Siviglia, ora quinto a 25 punti, a due lunghezze dalla zona Champions. Sulla carta match agevole per il Siviglia, in casa contro un Depor in difficoltà, a 12 punti nonostante il cambio di allenatore. Bakkali, Luisinho e forse Sidnei fuori per i galiziani, mentre i padroni di casa rispolverano Sarabia, Nolito e Vazquez alle spalle di Luis Muriel.

Ore 20.45. Athletic Bilbao - Real Madrid. Trasferta chiave per i merengues (27 punti), a San Mamès, contro un Athletic in estrema difficoltà (13 punti, solo due nelle ultime cinque partite) Fuori Benat, Laporte e Muniain per i baschi, che devono fronteggiare un'emergenza difensiva e hanno De Marcos in dubbio. Zidane senza Bale, ma di nuovo con Sergio Ramos: la Casa Blanca proverà a recuperare Carvajal, mentre a centrocampo e in attacco non sono attese novità, con Ronaldo e Benzema chiamati a segnare con continuità.

Domenica 3 dicembre. Ore 12. Leganès - Villarreal. Dopo un grande inizio di stagione, il Leganès di Garitano ha accumulato quattro sconfitte nelle ultime uscite di Liga, ritrovandosi ora a 17 punti. Al Municipal de Butarque arriva il Villarreal di Calleja, beffato dal Siviglia la settimana scorsa, sesto a 21 punti, con Sergio Asenjo nuovamente a disposizione dopo nove mesi.

Ore 16.15. Getafe - Valencia. Un Getafe tranquillo a metà classifica, con 16 punti sinora conquistati, ospita al Coliseum Alfonso Perez il Valencia di Marcelino Garcia Toral, secondo a 31 punti, e domenica scorsa a un passo dallo sconfiggere la capolista Barcellona. Ospiti che devono fare a meno di Gonçalo Guedes ed Ezequiel Garay: al loro posto ecco Andreas Pereira e Ruben Vezo. In avanti possibile turno di riposo per Simone Zaza, con Santi Mina che scalpita per un posto al fianco del caldissimo Rodrigo.

Ore 18.30. Eibar - Espanyol. Due vittorie consecutive hanno rialzato l'Eibar (14 punti), che ora vuole fare tris a Ipurua contro il discontinuo Espanyol di Quique Sanchez Flores (16 punti). Baschi che confermano la formazione delle ultime giornate, un 4-4-2 speculare a quello degli ospiti, che dovrebbero schierare Sergio Garcia al fianco di Gerard in attacco.

Ore 20.45. Las Palmas - Betis Siviglia. Gli isolani hanno messo un freno alla loro discesa libera strappando un punto all'Anoeta di San Sebastian, ma sono pur sempre penultimi a sette punti, e domenica sera ospitano un Betis Siviglia di colpo in crisi (18 punti dopo un avvio da Champions). Tana e Viera trascinatori dei canari, Sanabria e soprattutto Tello le risposte dell'ex Quique Setièn.

Lunedì 4 dicembre. Ore 21. Girona - Alavès. Un Girona imbattuto da cinque gare, decimo a 17 punti, attende a Montilivi l'Alavès, che ha esonerato in settimana Gianni De Biasi. Rientra Pere Pons per i catalani, sempre pronti ad affidarsi in avanti a Portu e Stuani, mentre i baschi sono in emergenza, senza Christian Santos, Manu Garcia e Rodrigo Ely. Possibile chance per Bojan alle spalle di Munir.