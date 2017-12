Liga - Pari per Barcellona e Real Madrid, vince l'Atletico mentre cade il Valencia (Fonte foto: Liga)

Questa sera il posticipo tra Girona e Alaves chiuderà il quattordicesimo turno di Liga. Una giornata atipica dove le grandi squadre hanno faticato. Partiamo dalla capolista Barcellona che non va oltre il 2-2 casalingo contro il Celta Vigo: secondo pareggio consecutivo (terzo compresa la Champions) per gli uomini di Valverde che vanno in svantaggio per mano di Aspas, ribaltano la situazione con Messi e Suarez ma Maxi Gomez fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Da due possibili punti persi al punto guadagnato sul Valencia visto che la squadra di Marcelino incassa la prima sconfitta in campionato perdendo 1-0 sul campo del Getafe: i padroni di casa, in inferiorità numerica dal primo tempo, vincono grazie al gol di Bergara nel secondo.

Non vince nemmeno il Real Madrid che, nel match più interessante di giornata, non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Athletic Bilbao: la squadra di Zidane sbatte contro i pali di Ronaldo e Benzema e nel finale resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Sergio Ramos. I castigliani vengono superati in classifica dai cugini dell'Atletico Madrid che battono 2-1 la Real Sociedad grazie alle reti di Filipe Luis e Griezmann che ribaltano l'iniziale vantaggio ospite di Willian Jose su calcio di rigore. Non si ferma più il Siviglia che controlla comodamente il Deportivo La Coruna 2-0 grazie a un gol per tempo del solito Ben Yedder e Krohn-Dehli: la squadra andalusa, con questo successo, aggancia in classifica il Real Madrid.

Fonte foto: Sito ufficiale Liga

Si stacca pericolosamente, invece, il Villarreal che viene sconfitto per 3-1 sul campo del Leganes: succede tutto nella ripresa con gli ospiti che passano in vantaggio con Raba ma Rico, El Zhar e Gabriel ribaltano tutto. In zona salvezza passo in avanti per l'Eibar che batte 3-1 l'Espanyol grazie alle reti di Kike, Alejo e Jordan mentre per gli ospiti autogol di Sergi Enrich, utile solo a rendere meno amaro il passivo. Torna a vincere il Las Palmas che, nel posticipo domenicale, sconfigge 1-0 il Real Betis grazie al gol decisivo di Calleri. Termina senza reti Malaga-Levante mentre questa sera chiuderà il turno Girona-Alaves. Di seguito risultati e classifica.

Las Palmas-Betis 1-0

Eibar-Espanyol 3-1

Getafe-Valencia 1-0

Leganes-Villareal 3-1

Athletic Bilbao-Real Madrid 0-0

Siviglia-Deportivo La Coruna 2-0

Atletico Madrid-Real Sociedad 2-1

Barcellona-Celta Vigo 2-2

Malaga-Levante 0-0

Girona-Las Palmas questa sera alle 20.45

LA CLASSIFICA

Barcellona 36

Valencia 31

Atletico Madrid 30

Real Madrid 28

Siviglia 28

Villarreal 21

Leganes 20

Getafe 19

Real Sociedad 19

Celta Vigo 18

Real Betis 18

Girona 17

Eibar 17

Levante 16

Espanyol 16

Athletic Bilbao 14

Deportivo La Coruna 12

Las Palmas 10

Malaga 8

Deportivo Alaves 6