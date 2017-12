Barcellona - I dettagli del nuovo contratto di Messi | Twitter Barcellona

Pochi giorni fa Leo Messi ha finalmente rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2021, un'avventura leggendaria che continuerà per molti anni. Al momento della firma massimo riserbo circa le cifre del prolungamento dell'argentino ma, quest'oggi, ci ha pensato il Mundo Deportivo a rendere pubblico ogni dettaglio del faraonico contratto della Pulce.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, infatti, Messi guadagnerà 70 milioni l'anno lordi. Il numero dieci diventerà il giocatore più pagato al mondo insieme all'ex compagno ma non è tutto, anzi, siamo solo all'inizio visto che il Barcellona verserà nelle casse di Messi 100 milioni (cinque rate da venti milioni) solo per la firma, questa cifra verrà poi utilizzata dallo stesso giocatore per risolvere i famosi problemi fiscali. L'ingaggio, come detto, sarà di 70 milioni all'anno che, per un totale degli anni di contratto, arriveranno a quota 350 milioni con i diritti di immagine riservati esclusivamente al calciatore.

Non è ancora finita qui perché, sempre secondo il Mundo Deportivo, nella clausola sarebbe presente anche un prolungamento del contratto per una stagione alle stesse condizioni. Infine un'indiscrezione da parte del quotidiano Marca secondo la quale Messi avrebbe rifiutato una gigantesca offerta del Manchester City di Guardiola: 50 milioni netti a stagione e 100 milioni solo per la firma. Guardiola dovrà invece rassegnarsi visto che Messi continuerà a scrivere la storia del Barcellona, dentro e fuori dal campo.