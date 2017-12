Liga - Vincono le prime quattro, cade la Real Sociedad (Fonte foto: Twitter Barcellona)

Nessuna sorpresa nella quindicesima giornata di Liga che si chiuderà questa sera con il posticipo tra Espanyol e Girona. Dopo due pareggi consecutivi torna al successo il Barcellona che batte 2-0 il Villarreal: all'Estadio della Ceramica: succede tutto nel secondo tempo con i padroni di casa che restano in dieci per il rosso diretto a Raba, la squadra di Valverde ringrazia e in dieci minuti chiude la questione con Suarez e Messi. Un successo di fondamentale importanza per il Barcellona visto che dietro vincono tutte a cominciare dal Valencia che si impone 2-1 sul Celta Vigo grazie ai gol di Zaza e Parejo che rendono vano il momentaneo pari dei galiziani con il solito Aspas.

Show del Real Madrid che al Bernabeu demolisce 5-0 il Siviglia con tutte e cinque le reti segnate nella prima frazione di gioco: ad aprire le danze ci pensa Nacho, poi è il turno della doppietta di Ronaldo mentre a completare l'opera ci pensano Kroos e il giovane Hachimi. Un'iniezione di fiducia importante per la compagine di Zidane che salterà la prossima giornata di campionato a causa del Mondiale per Club, prima sfida contro l'Al-Jazira in semifinale. Basta un gol all'Atletico Madrid per vincere in casa del Betis: decide la rete di Saul Niguez, nel primo tempo, che permette alla squadra di Simeone di tornare subito a sorridere dopo l'eliminazione dalla Champions League.

Fonte foto: Twitter Real Madrid

In zona Europa League brutto stop della Real Sociedad che perde 2-0 in casa col Malaga con gli andalusi che confezionano il successo grazie ai gol di Borja Baston e di Castro. Si accende la corsa salvezza, una corsa da cui l'Athletic Bilbao vuole tirarsi subito fuori come dimostra il successo per 2-1 in casa del Levante con il solito Aduriz e l'autorete di Postigo che rendono vano l'autorete di Laporte per i padroni di casa. Successo fondamentale anche per il Deportivo La Coruna che vince 1-0 contro il Leganes grazie al gol di Lopez mentre, nell'anticipo del venerdì, l'Alaves batte 2-0 il Las Palmas grazie ai gol di Ibai Gomez e Munir. Termina senza reti Getafe-Eibar mentre questa sera chiude Espanyol-Girona.

I RISULTATI DELLA QUINDICESIMA GIORNATA

Alaves-Las Palmas 2-0

Getafe-Eibar 0-0

Real Madrid-Siviglia 5-0

Deportivo La Coruna-Leganes 1-0

Valencia-Celta Vigo 2-1

Real Sociedad-Malaga 0-2

Betis-Atletico Madrid 0-1

Levante-Athletic Bilbao 1-2

Villarreal-Barcellona 0-2

Espanyol-Girona Oggi alle ore 21.00

LA CLASSIFICA DOPO QUINDICI TURNI

Barcellona 39

Valencia 34

Atletico Madrid 33

Real Madrid 31

Siviglia 28

Villarreal 21

Getafe 20

Leganes 20

Real Sociedad 19

Celta Vigo 18

Betis 18

Eibar 18

Athletic Bilbao 17

Girona 17

Levante 16

Espanyol 16

Deportivo La Coruna 15

Alaves 12

Malaga 11

Las Palmas 10