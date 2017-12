Il Barcellona riprende la marcia grazie alla MS (Fonte foto: Twitter Liga)

Il Barcellona, dopo due pareggi consecutivi, riprende la marcia rispondendo alle vittorie delle tre inseguitrici. Una vittoria importante su un campo difficile come quello del Villarreal, un'altra prova di carattere per la compagine di Valverde che rimette cinque punti tra se e il Valencia prolungando l'imbattibilità tra campionato e Champions League. Un successo studiato nella prima frazione e costruito nel secondo tempo grazie ai gol di Messi e Suarez, quattro reti nelle ultime due partite per l'asse Argentina-Uruguay.

Valverde si dimostra ancora una volta un allenatore capace di leggere le partite in maniera più che giudiziosa tanto che riconferma il 4-4-2 con Denis Suarez e Rakitic esterni, rispettivamente a sinistra e a destra, mentre Sergi Roberto viene arretrato nella posizione di terzino destro. Davanti, neanche a dirlo, c'è la coppia Messi-Suarez anche se in fase offensiva l'argentino scende sulla linea dei centrocampisti modificando l'assetto in una sorta di 4-3-2-1 con Denis Suarez e Paulinho a supporto di Suarez. Il canovaccio tattico della partita è questo: Barcellona in possesso prolungato mentre il Villarreal attendista e pronto a ripartire tanto che Soriano impegna severamente Ter Stegen rispondendo alla traversa di Piquè in avvio.

E' la squadra di Valverde a dare i ritmi alla partita, li alza e li abbassa quando serve trovando la risposta dei padroni di casa. L'intensità è la chiave della prima frazione dove il Barcellona tesse la tela per stordire la preda nel secondo tempo. In realtà la squadra di Calleja spiana la strada al Barca al quarto d'ora della ripresa quando Raba decide di entrare in maniera scellerata su Busquets. Da li l'assedio dei catalani con Valverde che inserisce Paco Alcacer per Denis Suarez mutando l'assetto tattico: 4-3-1-2 con Messi a supporto dell'ex Valencia e Suarez. E' proprio una combinazione tra il neo entrato e l'uruguaiano a portare in vantaggio il Barcellona, tutto sotto la luce di Messi che avvia l'azione dopo aver sfiora il vantaggio due volte.

Suarez riscatta il palo colpito poco prima mettendo a segno la quarta rete nelle ultime quattro partite di campionato. Il match, sostanzialmente, finisce qui ma c'è ancora tempo per assistere al lampo di Messi che segna la quattordicesima rete in campionato ma, soprattutto la numero 525 con la maglia del Barcellona. Altro record per l'argentino che aggancia Muller in testa alla classifica dei marcatori più prolifici di una singola squadra. La rete del numero 10 è la ciliegina sulla torta, il Barcellona torna al successo mantenendo inalterato il vantaggio sulle inseguitrici.