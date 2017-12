Il Barcellona accelera per Coutinho (Fonte foto: Twitter Liverppol)

Il Barcellona, grazie al successo per 2-0 in casa del Villareal, è tornato al successo in Liga dopo i due pareggi contro Valencia e Celta Vigo. La squadra di Valverde ha ripreso la marcia e, allo stesso tempo, è pronto all'accelerata decisiva per Philippe Coutinho. Il numero 10 del Liverpool è un obiettivo dichiarato da molto tempo e sfiorato nel calciomercato estivo, ma adesso la strada che porta al brasiliano sembra essere più percorribile. Secondo quando riporta Mundo Deportivo la dirigenza del club catalano sarebbe tornata alla carica per l'ex Inter intensificando i contatti con l'entourage del giocatore e con il Liverpool per strappare l'accordo entro la fine di dicembre.

Il prezzo fissato dal club inglese dovrebbe essere intorno ai 140 milioni di euro, mentre i blaugrana ne mettono sul piatto 80 più 30 di bonus. Prezzo più basso rispetto a questa estate visto che i Reds erano arrivati a rifiutare 160 milioni di euro. La volontà del giocatore però è chiara da molti mesi e, nonostante la tripletta in Champions contro lo Spartak Mosca, Coutinho potrebbe deliziare il pubblico del Camp Nou già nel gennaio del 2018. In questa stagione il brasiliano ha disputato 14 partite mettendo a segno nove reti più assist. Tra poche settimane comincerà il mercato, un altro mese in cui la questione Coutinho terrà banco sia dalla parte del Barcellona che da quella del Liverpool. Adesso, però, la bilancia pende a favore dei catalani.