Simeone libera Griezmann: "Può lasciare l'Atletico Madrid" (Fonte foto: Twitter Atletico Madrid)

Questa volta l'avventura di Antoine Griezmann all'Atletico Madrid sembra essere giunta al capolinea. Dopo essere rimasto, a causa del blocco del mercato, il francese potrebbe fare le valigie l'estate prossima dopo quattro stagioni con Simeone. E' proprio l'allenatore dei Colchoneros a liberare, in un certo senso, l'attaccante francese con queste parole all'Equipe: "Certamente Griezmann andrà via, prima o poi. È la stessa cosa che è accaduta negli anni scorsi con Diego Costa e Arda Turan". Una situazione già vista, dunque, dalle parti della Madrid bianco-rossa dove Griezmann ha messo a segno 90 reti in 178 apparizioni.

Simeone, poi, prosegue sulla stessa linea: "Quando Griezmann verrà a dirmi: mister, ho un'occasione unica, voglio andare via, lo lasceremo andare. Io amo tutti i miei giocatori e mi piace vederli crescere: non sono ingrato, so che se c'è un'opportunità che possono cogliere, gliela concediamo. E lo faccio soprattutto con i giocatori che hanno dato tutto per me, come ha fatto Griezmann. Lui ha bisogno di crescere". Il ventiseienne potrebbe lasciare Madrid ma rimanere in Spagna visto che il Barcellona è in pole per acquistarlo. Nella sessione estiva del calciomercato c'erano stati dei contatti tra i due club ed il tutto potrebbe essere rimandato al 2018 quando la clausola rescissoria di Griezmann si dimezzerà passando dai 200 milioni attuali (causa blocco del mercato) ai 100. Su di lui ci sono anche il Manchester United, che lo ha corteggiato per tutta l'estate virando poi su Lukaku, e il Real Madrid, anche se, al momento, appare improbabile un trasferimento del francese dalla parte degli acerrimi rivali.